Không xác định được thủ phạm làm "bốc hơi" gần 100 tấn titan

Theo công văn, qua xác minh, chưa đủ cơ sở để xác định những người trực tiếp lấy trộm titan do có nhiều người dân lợi dụng đêm tối, mưa bão, không có bảo vệ nên đã vào lấy trộm. Tuy nhiên, theo Công an tỉnh Bình Thuận, về trách nhiệm để suy giảm chất lượng số titan tịch thu là do Công ty TNHH Tấn Phát.

Tháng 10-2011, phát hiện Công ty Tấn Phát đã hết hạn giấy phép khai thác nhưng vẫn khai thác trái phép gần 120 tấn titan, tỉ lệ khoảng 80% khoáng vật nặng, Đoàn kiểm tra Sở TN&MT đã lập biên bản, giao lượng titan tang vật cho công ty tạm giữ. Sau đó, chủ tịch tỉnh ra quyết định xử phạt, tịch thu toàn bộ số tang vật trên. Đến tháng 4-2012, trong quá trình thu gom, cơ quan chức năng phát hiện trong bãi quặng cát đen có quá nhiều cát vàng, bạt nylon và tạp chất. Kết quả phân tích sau đó xác định hàm lượng khoáng vật nặng của mẫu quặng chỉ còn 16%, “bốc hơi” mất gần 100 tấn titan.

PHƯƠNG NAM