Không xây nhà, trồng cây cao quá 5 m dọc luồng Vũng Tàu-Sài Gòn

Trong văn bản gửi UBND TP ngày 25-9, Công ty ĐBATHH cho biết: Hiện dọc hai bờ sông Sài Gòn, trên luồng Vũng Tàu-Sài Gòn có nhiều công trình xây dựng cao tầng và cây xanh được trồng cao làm ảnh hưởng đến khả năng nhận biết chập tiêu (thiết bị giúp tàu thuyền xác định vị trí, định hướng chạy tàu an toàn). Do vậy, công ty đề nghị UBND TP hướng dẫn các quận, huyện 2, 7, Nhà Bè, Cần Giờ… cùng các đơn vị liên quan không được xây dựng công trình, trồng cây cao trên 5 m trong vùng hành lang an toàn của luồng hàng hải nói trên.

TRUNG THANH