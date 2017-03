Không xét bồi hoàn kinh phí, bị hủy án

Tháng 4-2005, DNTN Lê Thanh Tùng được Sở Xây dựng tỉnh Long An thông báo đồng ý cho xây dựng trạm xăng dầu tại quốc lộ 1A đoạn qua xã Nhị Thành (Thủ Thừa). Sau khi tiến hành các thủ tục, DNTN Lê Thanh Tùng nộp hồ sơ xin phép xây dựng nhưng từ đó đến nay không được Sở Xây dựng tỉnh cấp phép. Vì vậy, DN này khởi kiện yêu cầu tòa buộc Sở Xây dựng tỉnh cấp phép và bồi hoàn kinh phí lập thủ tục xây trạm xăng dầu.

Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Long An nhận định việc Sở Xây dựng tỉnh không cấp phép xây dựng trạm xăng dầu cho DNTN Lê Thanh Tùng là do chấp hành chủ trương không cho phép mở thêm các trạm xăng dầu của UBND tỉnh (cuối tháng 10-2005). Do đó, việc DN yêu cầu tòa buộc Sở Xây dựng thực hiện hành vi cấp phép xây dựng trạm xăng dầu là không thể chấp nhận.

Tại phiên phúc thẩm vừa qua, tòa cho rằng việc cấp sơ thẩm không xem xét việc bồi hoàn kinh phí lập thủ tục xây dựng trạm xăng dầu cho DN là không thỏa đáng, cần hủy án để xử sơ thẩm lại.

