Không yêu cầu, vẫn khởi tố

Tháng 4-2011, khi vào một quán nhậu, Phan Thị Mỹ Hạnh đã xảy ra mâu thuẫn với một người bạn tên N. Do không giữ được bình tĩnh, Hạnh đã lấy chai bia đánh vào đầu người bạn này...

Bị bắt khẩn cấp...

Sau năm ngày điều trị, N. ra viện với hồ sơ bệnh án là xây xát ngoài da. Thấy thương tích nhẹ và phía gia đình Hạnh cũng hết sức quan tâm, chu đáo trong việc bồi thường thiệt hại nên N. không muốn làm lớn chuyện. Do vậy, N. đã làm đơn bãi nại lẫn đơn không yêu cầu khởi tố bị can, không đi giám định tỉ lệ thương tật.

Tuy nhiên, Hạnh vẫn bị tạm giữ theo lệnh bắt khẩn cấp của Công an TP Vị Thanh (Hậu Giang) vì có hành vi cố ý gây thương tích. Khoảng 10 ngày sau, Hạnh bị khởi tố, tiếp tục bị tạm giam...

Đến ngày 1-6, Hạnh được thả ra. Trao đổi với phóng viên, Hạnh bức xúc cho rằng đã bị giam giữ, khởi tố oan. Bởi theo quy định, với tội cố ý gây thương tích ở khoản 1, Hạnh chỉ bị cơ quan điều tra khởi tố khi nạn nhân có yêu cầu. Đằng này khi hỏi lại, phía nạn nhân bảo mình không hề có thao tác trên.

Làm đúng quy định...

Thiếu tá Nguyễn Thanh Điền, Đội trưởng Đội Điều tra - Trật tự xã hội Công an TP Vị Thanh, cho biết ban đầu chính nạn nhân đã làm đơn yêu cầu khởi tố. Dựa vào lá đơn này và nhận thấy nạn nhân bị thương nặng, Hạnh dùng hung khí nguy hiểm gây án nên cơ quan điều tra đã khởi tố theo khoản 2 của điều luật. Đến khi thấy nạn nhân không vấn đề gì, cơ quan điều tra đã chuyển sang khoản 1.

Thiếu tá Điền giải thích thêm: “Sau này nạn nhân có làm đơn bãi nại nhưng do đây là một vụ án phức tạp, chúng tôi cần xin ý kiến của CQĐT, VKSND tỉnh nên dẫn đến chậm trễ trong việc thả chị Hạnh. Hiện chúng tôi đang làm thủ tục để ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can do người bị hại không yêu cầu giám định...”.

Khi phóng viên đề nghị được xem lá đơn yêu cầu khởi tố của người bị hại, ông Điền cho biết: “Hồ sơ hiện VKSND TP Vị Thanh đang mượn để xem xét”.

Về phía VKSND TP Vị Thanh, kiểm sát viên Phạm Chi Lăng cho hay: “Viện phê chuẩn quyết định khởi tố của cơ quan điều tra dựa vào tờ đơn yêu cầu khởi tố của người bị hại”. Phóng viên cũng đề nghị được xem lá đơn trên thì ông Lăng bảo hồ sơ vụ án đã trả cho phía Công an TP vào sáng 28-6 (đúng vào thời điểm phóng viên đang làm việc với cơ quan công an).

Sau đó, dù đã có hẹn trở lại với Thiếu tá Nguyễn Thanh Điền nhưng khi phóng viên đến đã không thể gặp được ông và cũng không thể liên lạc qua điện thoại...

Không nhất thiết phải khởi tố Điều 105 BLTTHS quy định nếu không có yêu cầu khởi tố của người bị hại thì không được khởi tố vụ án, khởi tố bị can cũng như tạm giam hơn một tháng như trên. Nếu người bị hại không yêu cầu thì tất nhiên việc khởi tố, giam giữ trên là oan. VKS phải chịu trách nhiệm trong việc bồi thường... Vấn đề mấu chốt là phải làm rõ liệu ban đầu phía người bị hại có làm đơn yêu cầu khởi tố như cơ quan điều tra và VKS nói hay không. Khi hai cơ quan tố tụng này tránh né tiếp xúc báo chí thì chúng ta cũng có quyền nghi ngờ về tính xác thực của tờ đơn này. Muốn làm rõ thì cơ quan chức năng có thẩm quyền phải vào cuộc...

PHAN THƯƠNG