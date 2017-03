Khu đất “mờ” liên quan tới người trong vụ án 'hậu Năm Cam': Thanh tra CP vào cuộc

Đây là khu đất hơn 23.3000 m2 tại xã An Bình, huyện Thuận An (tỉnh Bình Dương) được cấp cho bà Huỳnh Thị Thu (vợ ông Nguyễn Văn Cư) năm 1994. Năm 1996, do bà Thu – ông Cư không có tiền nộp tiền sử dụng đất nên ông Bùi Mạnh Lân – Giám đốc công ty cổ phần TMSXXD Hưng Thịnh đã đóng tiền thay và đưa khu đất này vào góp vốn trong công ty Hưng Thịnh. Sau khi chuyên án Năm Cam kết thúc, Ban chuyên án Bộ Công an tiếp tục điều tra một số vụ án “hậu Năm Cam” và đã khởi tố vụ án “gây rối trật tự công cộng” tại công ty Gaz Bình Dương - KCN Đồng An; khởi tố và tạm giam ông Bùi Mạnh Lân.

Trong thời gian bị tạm giam, ông Lân đã ký biên bản thỏa thuận trả lại khu đất này cho ông Cư – bà Thu và nhận lại tiền đầu tư. Tuy nhiên, điều tra viên đã lập biên bản tạm giữ hơn 5,2 tỷ đồng của ông Cư – bà Thu nộp nhưng không chuyển trả cho ông Lân như thỏa thuận.

Sau khi ông Lân được đình chỉ điều tra và trả tự do, hai bên lại phát sinh tranh chấp về khu đất này. Đến 2007, UBND tỉnh Bình Dương ra Quyết định 4606 thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Thu và hợp thức hóa giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Hưng Thịnh.