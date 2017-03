Khu đô thị mới Thủ Thiêm: Hỗ trợ 450 tỉ đồng tiền chênh lệch vị trí tái định cư

Ông Thảo nói thêm đến nay lănh đạo quận 2 đã ký hơn 1.000 quyết định chi trả, dự kiến cuối tuần này sẽ hoàn tất toàn bộ hồ sơ. Hiện quận đã dán công khai danh sách các đối tượng đủ điều kiện nhận tiền hỗ trợ tại 11 phường và chỉ có những người đứng tên trên hồ sơ mới được nhận tiền. “Quận không chấp nhận bất kỳ hình thức ủy quyền nào dù là người trong gia đình. Nếu người già yếu, bệnh hoạn không đến được, chúng tôi sẽ xuống tận nhà gửi tiền trực tiếp” - ông Thảo cho hay.

Theo phương án chi trả, mỗi ngày quận sẽ giải quyết 25 trường hợp, chia đều cho năm phường có năm khu tái định cư được nhận tiền hỗ trợ chênh lệch vị trí. Nguyên tắc xếp thứ tự là ai di dời trước được chi trả trước, không có sự ưu tiên nào. Dự kiến quận sẽ giải quyết dứt điểm việc chi trả tiền hỗ trợ trong hai tháng.

Theo Quyết định 06/2009 của UBND TP, mức hỗ trợ chênh lệch vị trí được tính bằng cách lấy 16 triệu đồng trừ đơn giá chuyển nhượng thực tế bình quân/m2 tại từng khu chung cư, nền đất đã bố trí tái định cư (giá này do UBND quận 2 ban hành, đã được duyệt chính thức vào tháng 6-2010). Chẳng hạn, chung cư Thạnh Mỹ Lợi năm tầng có giá chuyển nhượng là 9,858 triệu đồng/m2 thì hộ dân sẽ được nhận mức hỗ trợ chênh lệch vị trí là 6,142 triệu đồng/m2. “Để đảm bảo tiền hỗ trợ đến đúng đối tượng, Quận ủy và UBND đã công bố hai số điện thoại nóng để người dân phản ánh nếu bị nhũng nhiễu hay gợi ý chia chác…” - Phó Chủ tịch UBND quận 2 Nguyễn Cư cho biết. Đại diện Ngân hàng Công thương Chi nhánh 7, đơn vị được chọn để chi trả tiền, cũng cam kết đã chuẩn bị đầy đủ số tiền phải chi trả. “Việc hỗ trợ cho người dân như chuyển khoản, trao tiền tận nhà… sẽ không thu phí, ngân hàng cũng thông báo số điện thoại nóng để người dân phản ánh tiêu cực” - vị này cho hay.

Được biết, tổng số tiền chi trả hỗ trợ chênh lệch vị trí cho 1.457 trường hợp là hơn 450 tỉ đồng. Có năm khu tái định cư được hỗ trợ tiền chênh lệch vị trí, gồm: chung cư năm tầng khu 6,4 ha phường Thạnh Mỹ Lợi; nền đất khu I-143 ha Thạnh Mỹ Lợi; nền đất khu 50 ha Cát Lái; chung cư thuộc khu đô thị An Phú-An Khánh và chung cư An Phúc-An Lộc (B27). Hai khu tái định cư cao ốc Lương Định Của và An Cư không được hỗ trợ chênh lệch vị trí vì đơn giá chuyển nhượng thực tế cao hơn mức hỗ trợ.

CẨM TÚ