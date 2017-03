Khu đô thị mới Thủ Thiêm là trung tâm tài chính, thương mại

(PL)- UBND TP vừa duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2). Theo đó diện tích khu vực quy hoạch khoảng 657 ha thuộc các phường An Khánh, Thủ Thiêm, An Lợi Đông và một phần phường Bình An, Bình Khánh.

Vị trí và giới hạn phạm vi điều chỉnh gồm khu lõi trung tâm chính, khu vực hồ trung tâm, khu châu thổ phía nam, khu dân cư phía đông, khu phía bắc đại lộ Đông Tây và dọc theo đại lộ vòng cung gắn với khu dân cư phía bắc. Về chức năng, đô thị mới Thủ Thiêm là trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ cao cấp của TP, khu vực và có vị trí quốc tế; là trung tâm văn hóa, nghỉ ngơi, giải trí; đảm nhiệm một số chức năng mà trung tâm TP hiện hữu còn thiếu và hạn chế phát triển. Dự báo tổng dân số cư trú thường xuyên khoảng 145.400 người; tổng số người làm việc khoảng 219.200 người. Ngoài ra, còn các nội dung điều chỉnh khác liên quan đến thiết kế đô thị, quy hoạch công viên cây xanh, giao thông đô thị... N.NAM