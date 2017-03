Khu đô thị Phú Mỹ Hưng: Chưa ngã ngũ việc xử lý nhà sai phép

Được biết, cuộc họp ngày 27-8 của Ban Quản lý khu Nam (BQL KN) và các cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng về hướng xử lý vi phạm xây dựng tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Các kiến nghị của Công ty Phú Mỹ Hưng (chia thành các loại vi phạm để xử lý khác nhau) cũng chưa được gút. BQL KN sẽ tổng hợp các ý kiến cũng như tình hình vi phạm xây dựng tại khu đô thị này để báo cáo và xin ý kiến UBND TP.

Muốn xây nhà phải được phép của Phú Mỹ Hưng

Một vấn đề được đặt ra là vì sao một khu đô thị kiểu mẫu như Phú Mỹ Hưng lại để xảy ra tới gần 800 trường hợp xây dựng sai phép (Pháp Luật TP.HCM ngày 27-8 đã phản ánh). Trách nhiệm của Công ty Phú Mỹ Hưng trong việc này tới đâu?

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Văn Hùng, Chánh văn phòng UBND kiêm Chánh Thanh tra xây dựng quận 7, cho rằng không thể nói rằng người dân vi phạm xây dựng tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng là do không nắm được quy hoạch chi tiết 1/500 và nhà mẫu đã được BQL KN phê duyệt, trừ các trường hợp đã xây dựng trước thời điểm có quy hoạch này. Bởi lẽ, dù được miễn giấy phép xây dựng nhưng khi muốn xây nhà, chủ đầu tư phải thông qua đầu mối là Công ty Phú Mỹ Hưng.

Một ngôi nhà đang được xây dựng tại đường Hưng Gia 2, khu R, khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Theo một nhân viên xây dựng, chiều cao của công trình hiện là 18,7 m. Phía Công ty Phú Mỹ Hưng đã xuống đo đạc và đến nay vẫn chưa có ý kiến gì. Ảnh: VIỆT HOA

“Cụ thể, chủ đầu tư phải trình phương án xây dựng cho Phú Mỹ Hưng và chắc chắn công ty này sẽ dựa vào quy hoạch được duyệt và nhà mẫu của BQL KN để xem xét có chấp thuận hay không. Chỉ khi Công ty Phú Mỹ Hưng cho phép, công trình mới được khởi công” - ông Hùng nói.

Cũng theo ông Hùng, thông tin về quy hoạch 1/500 và nhà mẫu đã được công bố nhưng có thể do mẫu nhà được duyệt không vừa ý hoặc một lý do nào đó (như phong thủy...) nên chủ đầu tư tự ý xây khác đi. “Việc các chủ đầu tư cứ vin vào các thỏa thuận trong hợp đồng đã ký với Công ty Phú Mỹ Hưng để xây khác quy hoạch là không có cơ sở. Công ty này không phải là cơ quan có thẩm quyền lập và phê duyệt quy hoạch, do đó các chủ đầu tư phải chấp hành quy hoạch chi tiết của BQL KN” - ông Hùng phân tích.

Nhà mẫu: Không thả nổi nhưng đừng chặt quá

Đáng chú ý, trong báo cáo về tình hình xây dựng sai phép ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng, số lượng nhà xây sai mặt đứng so với nhà mẫu chiếm đại đa số. Như khu R có 428 căn đã và đang xây thì có tới 425 căn xây sai mặt đứng dù vẫn đảm bảo đủ đúng các chỉ tiêu khác (khoảng lùi, độ dốc mái, màu sắc công trình…). Như vậy, phải chăng nhà mẫu quy định quá chặt chẽ khiến các chủ đầu tư “nhúc nhích” một chút cũng bị “thổi còi”?

Công ty Phú Mỹ Hưng đã có ý kiến về việc này, đó là nếu công trình làm khác mặt đứng nhà mẫu nhưng không ảnh hưởng mỹ quan thì được tồn tại. Tuy nhiên, vấn đề này còn nhiều quan điểm khác nhau. Một cán bộ Phòng Quản lý đô thị quận 7 cho rằng tùy từng dự án mà nhà mẫu có khi rất chi tiết, có khi đơn giản. Nhưng nguyên tắc là nhà mẫu đã được phê duyệt thì phải chấp hành theo, kể cả mặt đứng vì đó cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến cảnh quan kiến trúc và bộ mặt đô thị.

Trong khi đó, TS-KTS Võ Kim Cương lại cho rằng đây là vấn đề nhạy cảm và không đơn giản. “Mỹ quan và sở thích mỗi người mỗi khác, một khi đã để cho họ được tự xây thì việc bắt buộc mặt đứng phải giống y chang nhà mẫu là rất khó. Chưa kể nhà mẫu có khi còn bị lạc hậu” - ông Cương nhận xét. Tuy nhiên, ông Cương cũng đồng ý không nên thả nổi để chủ đầu tư muốn xây sao cũng được. Theo ông, cần có những quy định mang tính “co giãn” để chủ đầu tư được thoải mái mà cảnh quan chung vẫn được đảm bảo hài hòa. “Hiện nay quy định của ta về việc này vẫn còn thiếu và yếu” - ông Cương nói.

Không cần quá nặng nề trong xử lý Sai vượt tầng ở Phú Mỹ Hưng không đáng kể. Nếu xét thấy điều này không làm ảnh hưởng đến hệ số sử dụng đất và mỹ quan chung thì không cần quá nặng nề trong xử lý. Việc điều chỉnh quy hoạch cũng là hợp lý. Cho thêm vài tấc nữa thì chênh lệch cũng không lớn nhưng nó sẽ tạo thuận lợi cho chủ đầu tư và đồng đều cho các công trình xây trước lẫn sau quy hoạch. TS-KTS VÕ KIM CƯƠNG Trách nhiệm quản lý được phân chia rõ ràng Có sự phân chia rất rõ ràng về trách nhiệm quản lý hoạt động xây dựng tại khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng. Theo đó, Công ty Phú Mỹ Hưng có hẳn một lực lượng để kiểm tra công trình xây dựng và quản lý theo điều lệ. Nếu phát hiện vi phạm, công ty sẽ báo cáo để UBND quận 7 lập hồ sơ trình UBND TP ra quyết định xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong xây dựng. Trong khi đó, BQL KN có chức năng quản lý toàn khu về kiến trúc, quy hoạch. Ông TRẦN VĂN HÙNG, Chánh văn phòng UBND kiêm Chánh Thanh tra xây dựng quận 7 Đã báo cáo đầy đủ với cơ quan chức năng Trong cuộc họp sáng nay, các bên đã trao đổi nhằm tìm ra giải pháp thích hợp nhất để giải quyết vấn đề. Hiện chúng tôi chưa thể có ý kiến gì vì việc này do BQL KN chủ trì. Trên thực tế, có nhiều vi phạm xây dựng tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng không nghiêm trọng. Nhưng là chủ đầu tư, Công ty Phú Mỹ Hưng có trách nhiệm phải liệt kê hết tất cả vi phạm thực tế để báo cáo một cách đầy đủ, chi tiết với cơ quan chức năng. Ông NGUYỄN BỬU HỘI, Phó TGĐ Công ty Phú Mỹ Hưng

CẨM TÚ