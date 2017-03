Khu Nam: Nhiều dự án nhà ở phải nâng nền

Các dự án có cốt nền chỉ 1,8 m - Khu nhà nghỉ ngơi giải trí giai đoạn 3 tại phường Tân Phong, quận 7 do Công ty TNHH Xây dựng Tân An Huy làm chủ đầu tư. - Dự án nhà ở cán bộ, công nhân viên (phường Tân Phong, quận 7) do Tổng Công ty Miền Nam làm chủ đầu tư. - Khu định cư số 1 (phường Tân Đông Quy, quận 7) do Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn làm chủ đầu tư. - Khu định cư số 3 (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) do Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh làm chủ đầu tư. - Dự án khu nhà ở sông Ông Lớn do Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn làm chủ đầu tư. - Dự án khu dân cư Trung Sơn 1,9 ha và dự án khu Trung Sơn 6,57 ha do Công ty TNHH Trung Sơn làm chủ đầu tư. - Dự án 13 B do Công ty TNHH Lĩnh Phong làm chủ đầu tư.