Khu “ổ chuột” trong lòng Đà Nẵng

Họ cũng không được ai quản lý dù trụ sở UBND phường Mân Thái chỉ cách đó chừng 200 m. Hiện khu dân cư này đã bị cắt điện, nước sáu tháng, người dân phải dùng đèn dầu và sử dụng bếp củi. Còn nước sinh hoạt thì họ phải đi xin của những hộ dân ở khu dân cư gần đó.

Được biết đây là các hộ dân được đơn vị điều hành dự án khu dân cư An Cư 5 đưa đến đây tạm cư từ năm 2004. Hầu hết những cư dân khu “ổ chuột” này đều thuộc diện giải tỏa và chờ được nhận đất tái định cư. Tuy nhiên, một số hộ do trông chờ dự án phân lô đất quá lâu, lại thiếu tiền nên đã bán đất để gán nợ. Bây giờ thì nhiều người trắng tay, đành bám trụ trong khu này. Bên cạnh đó cũng có một vài hộ dân không có nhà cửa hoặc nhà bị bão đánh sập nên đến đây sống. Ông Trần Văn Sáu trước đây ở tổ 19, phường Mân Thái nhưng bị bão Xangsane (tháng 10-2006) làm sập nhà nên phải đến khu “ổ chuột” ở tạm mấy năm nay. Ông Sáu nói: “Bất đắc dĩ tôi mới phải đến đây ở nhờ chứ cực khổ quá. Tôi đang chờ TP cấp căn hộ nhưng đã hơn bốn năm rồi chưa thấy động tĩnh gì”.

Những căn hộ ở khu “ổ chuột” được lợp bằng mái tôn ẩm thấp. LÊ PHI

Ông Huỳnh Ngọc Quả, tổ trưởng tổ 36A, phường Mân Thái nói: “Họ đến đây từ năm năm qua nhưng tổ không quản lý bởi họ không do phường hay quận giới thiệu mà do chủ đầu tư dự án bố trí”. Còn ông Trần Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND phường Mân Thái, cho biết thêm: “Những hộ này không chỉ là người dân trên địa bàn phường mà còn các phường, quận khác đến nên chúng tôi không quản lý được. Họ đều sống trong các dãy nhà do đơn vị thi công dự án khu dân cư An Cư 5 dựng lên. Phường không quản lý nổi lượng người đến, đi tại khu này”.

Ông Phạm Quyết Tấn - Trưởng Ban Quản lý các dự án phát triển đô thị cho hay: “Việc cắt điện, nước tại khu nhà tạm của những hộ dân này là do đã hết hạn đăng ký sử dụng. Chúng tôi đang xin ý kiến của quận và TP để giải tỏa dãy nhà tạm này vì hầu hết người dân sống ở đây đã khá lâu trong khi đã được nhận đất”.

