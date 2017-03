Khu vực cầu Cần Thơ: Ùn tắc từ nút giao IC3

“Cầu Cần Thơ thông xe mới vài ngày nhưng rất nhiều người dân đã phản ánh tình trạng phân luồng giao thông, hệ thống biển báo thiếu hợp lý, đặc biệt là nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại nút giao IC3” - ông Lê Tấn Học, Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ, cho biết tại cuộc họp với các sở, ngành chức năng nhằm lấy ý kiến để kiến nghị Bộ GTVT và PMU Mỹ Thuận có những điều chỉnh phù hợp về phân luồng giao thông, biển báo hướng dẫn giao thông ở cầu Cần Thơ.

Trước đó, Sở GTVT TP Cần Thơ cùng Công ty TNHH nhà nước một thành viên quản lý và khai thác cầu Cần Thơ đã khảo sát tình hình giao thông tại khu vực cầu Cần Thơ. Qua kiểm tra đã phát hiện hệ thống biển báo lộn xộn, nội dung hướng dẫn chưa cụ thể, một số biển báo đặt quá gần nhau gây ảnh hưởng đến tầm nhìn của người điều khiển phương tiện.

Theo Đại tá Huỳnh Đấu Tranh, Trưởng Phòng CSGT đường bộ Công an TP Cần Thơ, tại khu vực vòng xoay của nút giao IC3 thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông do vòng xoay nhỏ, phân luồng chưa hợp lý, mặt đường chưa trải nhựa khiến một số người đi xe máy té ngã. Do vòng xoay nhỏ nên xe tải loại lớn, xe container quay đầu rất khó, dễ gây ùn tắc.

Cuộc họp đã thống nhất ý kiến: Các loại xe tải trên 5 tấn, xe chở khách từ 30 chỗ trở lên từ cầu Cần Thơ xuống sẽ không được đi vào cầu Quang Trung nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc tại khu vực cầu này. Bên cạnh đó, yêu cầu PMU Mỹ Thuận chỉ đạo nhà thầu lắp lại các biển báo, biển hướng dẫn giao thông cho phù hợp và phải bổ sung biển báo hiệu hướng lưu thông về các tỉnh An Giang, Kiên Giang. Nhà thầu thi công nút IC3 phải sớm trải thảm nhựa để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Cấm buôn bán hàng rong trên cầu Theo ông Phan Quang Dự, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty TNHH nhà nước một thành viên quản lý và khai thác cầu Cần Thơ, công ty đã đề nghị Công an Cần Thơ, Vĩnh Long tham gia xử lý nạn rải đinh trên cầu Cần Thơ. Sắp tới, công ty sẽ cắm bảng cấm buôn bán hàng rong ở hai đầu cầu. Ông Dự cho biết thêm, hiện nhiều đoạn rào chắn hai bên đường dẫn bị người dân tự tháo ra để kinh doanh. “Hiện nhà thầu còn một số phần việc nhỏ lẻ chưa hoàn tất nên chưa chính thức bàn giao. Khi nhà thầu bàn giao, công ty sẽ hàn lại những chỗ bị tháo dỡ và cho bảo vệ nghiêm ngặt” - ông Phan Quang Dự khẳng định.

GIA TUỆ