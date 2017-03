Khuất tất vụ án mại dâm

Tuy nhiên sau phần thủ tục tại tòa, Hội đồng xét xử quyết định hoãn xử vì vắng mặt nhiều nhân chứng.





Theo cáo trạng của Viện KSND TX.Cam Ranh (nay là TP.Cam Ranh), khoảng 16 giờ ngày 5.8.2008, Nguyễn Thái Hoàng, Phan Hoàng Quỳnh, Nguyễn Văn Hòa và Nguyễn Quang Vương (chưa rõ lai lịch) đến nhà trọ Bình Yên để mua dâm. Khi đến nơi, Vương gặp bà Trịnh Thị Minh Loan, người quản lý nhà trọ hỏi thuê 3 phòng và yêu cầu gọi 3 cô gái bán dâm. Bà Loan gọi điện cho Cao Thị T., Tô Thị T., Nguyễn Thị N. đến để bán dâm thì bị lực lượng chức năng ập đến bắt giữ.





Trong khi đó, vụ án xảy ra vào lúc 16 giờ 45 ngày 5.8.2008. Biên bản phạm tội quả tang được lập từ 17 giờ 50 đến 18 giờ 45 ngày 5.8.2008 tại nhà trọ, nhưng các biên bản vi phạm hành chính đối với các đối tượng mua dâm được lập lúc 18 giờ cùng ngày tại đồn biên phòng.



Đáng chú ý, hai biên bản bắt người phạm tội ghi khác nhau, không trùng khớp. Cụ thể, biên bản thứ nhất ông Lưu Khánh Dương, cán bộ Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Khánh Hòa, có tham gia lập biên bản nhưng không ký tên. Biên bản thứ hai thì không có tên ông Dương và bỏ phần ghi lời khai của người làm chứng.



Biên bản lấy lời khai bị cáo Loan do ông Trần Quốc Toản (cán bộ Phòng Trinh sát Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa) tiến hành lấy lời khai nhưng chữ viết lại khác với biên bản bắt người phạm tội quả tang cũng do ông Toản ghi. Biên bản vi phạm hành chính đối với Cao Thị T., Nguyễn Thị N. và Tô Thị T. do Công an TX.Cam Ranh lập lúc 10 giờ ngày 7.8.2008, có người làm chứng là Hoàng, Quỳnh, Hòa nhưng không có chữ ký của 3 người này. Trong biên bản vi phạm hành chính đối với Hoàng, Quỳnh, Hòa không có chữ ký của người lập biên bản…



Mặt khác, tại phiên tòa Hoàng khẳng định không hề có hành vi mua dâm tại nhà nghỉ Bình Yên vào chiều 5.8.2008, không viết bản tự khai hoặc được cơ quan điều tra lấy lời khai, cho đối chất cũng như nộp tiền phạt vi phạm hành chính vào ngày 13.8.2008.



Còn Hòa khai có vào phòng số 7 của nhà nghỉ, ngồi nói chuyện với một cô gái thì bị lực lượng chức năng xông vào buộc cô gái phải cởi áo ra để lập biên bản. Hòa không hề ký tên vào biên bản phạm tội quả tang, biên bản vi phạm hành chính ngày 5.8.2008 và cũng không hề nộp tiền phạt cùng với Quỳnh và Hoàng vào ngày 13.8.2008 (trong hồ sơ vụ án xác định Quỳnh, Hoàng, Hòa cùng nộp phạt vào ngày 13.8.2008, theo ba biên lai liền kề là 0022548, 0022549, 0022550).



Ngoài ra, trong quá trình điều tra, xét xử ở giai đoạn sơ thẩm, bà Loan có đơn đề nghị làm rõ một số nhân chứng và một số băng đĩa để chứng minh tình tiết liên quan đến vụ án, nhưng không được cơ quan điều tra thu thập, xác minh.



Với những lý do trên, HĐXX phúc thẩm quyết định hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Viện KSND TP.Cam Ranh để điều tra lại.



Điều đáng nói, bà Loan (53 tuổi) trước khi bị khởi tố trong vụ án này là giáo viên dạy môn Ngữ văn tại Trường THCS Lê Hồng Phong, TP.Cam Ranh. Và từ khi xảy ra vụ án đến nay đã liên tục kêu oan.



Bà Loan bị truy tố ra tòa về tội “chứa mại dâm” và bị án sơ thẩm (lần 2) tuyên phạt 15 tháng tù. Tuy nhiên bà Loan liên tục kêu oan và cho rằng trong quá trình tố tụng, cấp sơ thẩm không khách quan, dựa trên hồ sơ giả...Tại phiên tòa phúc thẩm (lần 2), Hội đồng xét xử nhận định, giai đoạn điều tra vụ án có nhiều vi phạm nghiêm trọng về tố tụng. Cụ thể, biên bản xác định hiện trường ghi: “Hiện trường vụ án chứa mại dâm được phát hiện vào khoảng 8 giờ ngày 14.8.2008 tại nhà trọ Bình Yên...”.