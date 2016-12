Khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng

Ngày 22-12, Bộ GTVT có Công điện yêu cầu các Cục, Tổng cục, các Sở GTVT, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và lễ hội xuân 2017.

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam có phương án bố trí nhân lực ứng trực để kịp thời tổ chức điều tiết giao thông khi xảy ra ùn tắc, đặc biệt là các đoạn tuyến trên Quốc lộ 1, Quốc lộ 20, Quốc lộ 14 đoạn qua khu vực Tây Nguyên, các tuyến trục chính ra vào thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và các tuyến đường kết nối với các đầu mối giao thông trọng điểm (cảng hàng không, cảng biển, ga đường sắt, bến xe khách...).



Người dân đón xe khách về quê tại bến xe Nước Ngầm. Ảnh: VIẾT LONG

Tổng Cục đường bộ Việt Nam chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải tăng cường năng lực vận tải, bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện; đẩy mạnh công tác bán vé qua mạng, nâng cao chất lượng dịch vụ, kiểm tra việc niêm yết giá vé.

Đặc biệt, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải như chèn ép, sang nhượng hành khách, tăng giá vé trái quy định, không để xảy ra tình, trạng hành khách không kịp đón Tết cùng gia đình do thiếu phương tiện vận chuyển...



Bộ GTVT cũng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam, tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo an ninh, an toàn bay; phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh, an toàn hàng không, không để xảy ra tình trạng chiếu tia laze uy hiếp an toàn bay.

Đồng thời, chỉ đạo các Cảng hàng không phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông tại sân bay và khu vực lân cận.

Các Sở Giao thông vận tải khuyến khích người dân sử dụng phương tiện vận tải công cộng, hạn chế đi lại bằng phương tiện cá nhân, đặc biệt đối với chuyến đi có cự ly dài. Bên cạnh đó, Bộ GTVT yêu cầu cơ quan quản lý các bến xe phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn của người lái, phương tiện trước khi xuất bến.