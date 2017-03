Kì kèo nhau miếng đất

TAND tỉnh Long An đã hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất giữa nguyên đơn do bà C. làm đại diện và bị đơn là vợ chồng ông H.

Theo HĐXX, ông H. yêu cầu tòa cho trưng cầu giám định chữ ký và chữ viết trên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và giấy mượn nhà do phía bà C. viết và ký; tuy nhiên tại phiên tòa, phía bà C. khẳng định không phải do mình ký và viết ra. Nhận thấy các văn bản trên là các chứng cứ quan trọng và yêu cầu của phía bị đơn là chính đáng nên HĐXX đã tuyên bố hoãn phiên tòa để giám định chữ ký và viết tại các văn bản trên.

Theo hồ sơ, ngày 28-6-2010, bà C. bán cho vợ chồng ông H. một lô đất ở phường 4, TP Tân An với giá 2,6 tỉ đồng. Cũng trong ngày, các bên ra Phòng Công chứng số 1 tỉnh Long An công chứng hợp đồng trước sự chứng kiến của công chứng viên. Sau đó, phía bà C. cho rằng bên vợ chồng ông H. chỉ trả hơn 1 tỉ đồng, số tiền còn lại phía vợ chồng ông H. không chịu thanh toán tiếp nên yêu cầu tòa tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng trên vô hiệu, bà C. đồng ý trả lại tiền đã nhận.

Ngược lại, phía ông H. bảo đã giao đủ tiền và trưng ra chứng cứ là biên nhận đã nhận đủ 2,6 tỉ đồng do phía bà C. ký nhận. Kết luận giám định ngày 23-9-2010 của Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Long An) cũng khẳng định chữ viết và chữ ký trên biên nhận nhận tiền với mẫu đối chiếu so sánh nét chữ của phía bà C. là do cùng một người viết, ký ra.

Tuy nhiên, xử sơ thẩm ngày 6-9 vừa qua, TAND TP Tân An nhận định không có chứng cứ nào chứng minh phía bà C. đã nhận đủ số tiền mà hai bên giao kết. Bà C. cho rằng bị phía ông H. lừa dối không giao đủ tiền là có căn cứ. Tòa tuyên hợp đồng giữa hai bên là vô hiệu do có sự lừa dối. Các bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.

Không đồng ý, phía ông H. kháng cáo toàn bộ bản án đồng thời có đơn khiếu nại đến một số cơ quan chức năng cho rằng tòa xét xử không công bằng, thiếu khách quan gây thiệt hại cho phía ông. Chẳng hạn, tòa không xem xét, đề cập đến giấy biên nhận nhận tiền cũng như kết luận giám định của cơ quan giám định. Đồng thời, tòa ghi không đúng lời khai của công chứng viên để đưa sự việc theo chiều hướng khác làm ảnh hưởng đến quyền lợi của ông.

Tại phiên tòa phúc thẩm, phía bà C. cho rằng mình không hề đến Phòng Công chứng số 1 tỉnh Long An để ký hợp đồng công chứng nên chữ ký và viết trên hợp đồng này cũng như văn bản mượn nhà không phải do phía mình ký và viết ra.

Trước sự phủ nhận của phía bà C., sau khi xem xét, HĐXX đã chấp thuận yêu cầu của ông H. và tuyên bố hoãn phiên tòa...

HỒNG TÚ