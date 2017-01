Kịch bản chống kẹt xe ở cao tốc dịp Tết

“Từ thực tế các đợt cao điểm lễ, tết và kinh nghiệm điều hành, chúng tôi dự báo vào dịp Tết Nguyên đán 2017 có nguy cơ xảy ra ùn tắc trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (viết tắt là HLD)”. Chiều 18-1, đại diện đơn vị quản lý, khai thác tuyến cao tốc Long Thành là Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường cao tốc Việt Nam (VECE) thông tin như trên với Pháp Luật TP.HCM.

Nhận diện các điểm nóng

“Ngày thường, lượng xe lưu thông qua tuyến cao tốc Long Thành dao động từ 28.000 đến 34.000 lượt/ngày. Tuy nhiên, vào các dịp lễ, tết lượng xe tăng đột biến. Có thời điểm lên đến gần 54.000 lượt xe/ngày” - ông Nguyễn Viết Tân, Giám đốc VECE, nói.

Đại diện VECE cho biết trong dịp Tết Nguyên đán 2017 này, lượng xe có khả năng tăng dần từ ngày 24-1 (nhằm ngày 27 tháng Chạp) và tăng đột biến theo hướng từ TP.HCM - Long Thành vào chiều tối 25-1 và sáng 26-1. Khi đó, tại nút giao An Phú (quận 2), trạm thu phí Long Phước (quận 9), trạm thu phí Dầu Giây (huyện Thống Nhất, Đồng Nai) và nút giao quốc lộ 51 (huyện Long Thành, Đồng Nai) dễ xảy ra ùn ứ. Ngoài ra, ông Tân cũng lo ngại ùn tắc ở đoạn cầu cạn phía quận 9 và trên cầu Long Thành. “Ở các vị trí này do làn đường khá hẹp nên khi xảy ra tai nạn giao thông sẽ dẫn đến ùn ứ kéo dài” - ông Tân nói.

Trong khi đó, đại diện đơn vị quản lý, khai thác tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương (gọi tắt là cao tốc Trung Lương) là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Yên Khánh cũng cho biết bình quân tuyến cao tốc này có khoảng 20.000 lượt xe/ngày thường. Dự báo vào các ngày cao điểm Tết Nguyên đán 2017 lượng xe có thể lên đến 30.000 lượt/ngày và sẽ diễn ra vào ngày 23, 26-1 và ngày 29, 31-1 (nhằm các ngày 26, 29 tháng Chạp và mùng 2, mùng 4 Tết).

“Tình hình đi lại vào dịp Tết Nguyên đán 2017 so với năm trước và các đợt cao điểm trong năm có tăng trưởng chủ yếu tăng ô tô con, do nhu cầu ngày càng cao. Chắc chắn tình hình đi lại ngày lễ, Tết so với các đợt cao điểm trong năm sẽ tăng cao. Vào các ngày này có khả năng xảy ra ùn ứ ở các trạm thu phí, ở chốt đèn tín hiệu Chợ Đệm (huyện Bình Chánh, TP.HCM)” - ông Phạm Văn Diệt, Tổng Giám đốc Công ty Yên Khánh, nhận định.



Nhân viên thu phí trên cao tốc Trung Lương phân luồng, phát thẻ thu phí cho người lái xe khi xảy ra ùn ứ ở các trạm thu phí này. Ảnh: MP

Phân luồng từ xa hóa giải ùn ứ

Theo ông Nguyễn Viết Tân, VECE đã có kế hoạch phối hợp với CSGT của Bộ Công an, Công an quận 2, quận 9 (TP.HCM) và công an các huyện Thống Nhất, Long Thành, Cẩm Mỹ (Đồng Nai) bố trí lực lượng, phương tiện và phương án xử lý chống ùn tắc giao thông tại các trạm thu phí, xử lý chống kẹt khi có sự cố tại cầu Long Thành và tại nút giao An Phú.

“Theo các tình huống đã tiên liệu, chúng tôi xây dựng các kịch bản để xử lý. Theo đó, nếu ùn ứ trong phạm vi nhỏ thì ca trưởng các trạm thu phí sẽ tăng cường nhân viên phân làn và bổ sung các làn thu phí. Nếu ùn ứ kéo dài hơn 500 m từ trạm thu phí thì VECE sẽ thông báo, đề nghị CSGT phân luồng từ xa tại các nút giao An Phú, Vành đai 2 (TP.HCM), nút giao quốc lộ 51 và nút giao Dầu Giây để giảm, không cho xe vào đường cao tốc” - vị lãnh đạo VECE chia sẻ.

Đại diện Công ty Yên Khánh cũng cho biết đã có phương án và sự phối hợp với C67, CSGT TP.HCM, CSGT Long An, CSGT Tiền Giang để giải quyết kịp thời các ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân lưu thông trên tuyến cao tốc Trung Lương.

“Để kịp thời giải quyết lượt xe qua trạm thu phí không để xảy ra tình trạng kẹt xe, trạm đảm bảo quân số trực ngày Tết 100% và bố trí làn vào, phát thẻ thu phí cho các tài xế. Khi cần thiết, chúng tôi cũng sẽ chuyển thêm làn ra thành làn vào để giải quyết nhanh nhất và nhờ sự hỗ trợ các đội CSGT Long An, CSGT Tiền Giang để giải phóng luồng xe nhanh nhất. Chúng tôi cũng khuyến cáo các tài xế tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, tốc độ, biển báo… và đề nghị các tài xế kiểm tra, chuẩn bị phương tiện thật tốt cùng tiền lẻ để thời gian qua trạm được nhanh nhất” - đại diện Công ty Yên Khánh đề nghị.