Kích động phản đối khai thác titan, sáu bị cáo bị phạt tù

Cùng tội này, Đỗ Văn Đức và Nguyễn Văn Song bị 20 tháng tù treo, Dương Thủ Đức, Dương Thủ Hiền và Dương Chí Dũng (đều là con của Phước) cùng bị 15 tháng tù treo.

Theo cáo trạng, sáng 20-3 khi ra công trường, các bị cáo đã có hành vi chống đối, ngăn cản, hành hung các chiến sĩ công an phản đối Công ty TNHH MTV Quang Thuận-Ninh Thuận khai thác titan vì lo ngại việc khai thác sẽ gây ô nhiễm môi trường.

Tại tòa, bị cáo Phước thừa nhận lúc ấy chỉ cầm rựa chặt ống nước chứ không có chủ ý chém công an tên Liêm. Còn Đức có cầm loa, Song cầm máy quay phim nhưng bị công an thu liền sau đó. Chỉ có nhiều người dân hốt cát ném công an. Đến 10 giờ 30 cùng ngày, lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh có mặt giải thích thì người dân mới giải tán.

Sáu bị cáo tại phiên tòa lưu động ở hội trường UBND xã Phước Ninh (Thuận Nam, Ninh Thuận) sáng 1-8. Ảnh: M.TRÂN

Tuy nhiên, tại tòa, bốn cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Thuận Nam khai hôm đó khi đến làm nhiệm vụ đã bị nhóm bị cáo ngăn cản, hành hung và đánh bị thương.

Tranh luận, các luật sư nêu nguyên nhân dẫn đến các bị cáo có hành vi phạm tội là do bức xúc việc doanh nghiệp khai thác titan làm cát bay vào nhà dân, sụt giảm mạch nước ngầm... Các bị cáo kéo đến công trường chỉ phản đối việc này chứ không có ý thức chống người thi hành công vụ. Phước, Đức và Song cũng không thể hiện hành vi lôi kéo người khác phạm tội. Vì vậy, luật sư đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho sáu bị cáo.

Tòa nhận định Phước chở Đức cầm loa kêu gọi người dân đi phản đối khai thác titan rồi cầm rựa chặt ống nước công trường là hành vi kích động người khác phạm tội. Tuy nhiên, tòa xét gia đình các bị cáo có công cách mạng nên tuyên mức án như trên.

MINH TRÂN