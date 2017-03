Kiểm điểm cán bộ chuyển mục đích đất trái luật

(PL)- UBND TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa có quyết định thu hồi và hủy bỏ quyết định cho phép ông Nguyễn Văn Đồng được chuyển mục đích sử dụng hơn 5.500 m2 đất tại xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết. Ủy ban cũng yêu cầu lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND TP Phan Thiết; lãnh đạo và công chức Phòng TN&MT kiểm điểm trách nhiệm khi thẩm định hồ sơ, tham mưu cho ủy ban.

Theo UBND TP Phan Thiết, số đất trên nằm trong quy hoạch đất dự phòng. Tuy nhiên, Phòng TN&MT Phan Thiết vẫn lập hồ sơ cho chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất sản xuất kinh doanh. Dù chưa nộp tiền chuyển mục đích, không có giấy phép xây dựng nhưng ông Đồng đã xây dựng công trình trên diện tích đất này.

Ông Phạm Đăng Kỳ, cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP Phan Rang-Tháp Chàm, vừa bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra vì liên quan vụ cấp giấy đỏ trên đất công tại phường Mỹ Hải, TP Phan Rang-Tháp Chàm. Nhiều cá nhân khác bị công an triệu tập thẩm vấn.

Tháng 5-2012, Công an Ninh Thuận đã khởi tố bốn bị can gồm Trần Minh Tường, Nguyễn Ngọc Lân (cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP Phan Rang-Tháp Chàm), Lê Văn Vững (cán bộ địa chính phường Mỹ Hải) và Phạm Tấn Phong (giám đốc Công ty TNHH Sơn Trang). Từ năm 2008-2010, các bị can đã câu kết, hợp thức hóa các thủ tục để được cấp giấy đỏ trái phép trên đất công cho 13 trường hợp.

PHƯƠNG NAM - MINH TRÂN