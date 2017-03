Kiểm điểm kiểm lâm bao che xưởng cưa phá rừng

(PL)- Hạt Kiểm lâm huyện Tuy An phải kiểm điểm, làm rõ sai phạm của các cán bộ, cá nhân liên quan đến hoạt động trái phép của xưởng cưa của ông Phan Thành Hân ở xã An Xuân, huyện Tuy An, Phú Yên.

Ngày 14-10, ông Phan Văn Công, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên, cho biết như trên. Cùng ngày, lãnh đạo UBND huyện Tuy An cũng cho biết đã có văn bản yêu cầu tập thể Đảng ủy, UBND xã An Xuân nghiêm khắc kiểm điểm việc để các cá nhân phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển, cất giấu gỗ trái phép trên địa bàn. Trong đó phải làm rõ dấu hiệu dung túng của chính quyền địa phương; xử lý nghiêm một số cán bộ có hành vi cản trở đoàn kiểm tra, báo cáo cho Huyện ủy, UBND huyện trước ngày 25-10. Trước đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên phát hiện xưởng cưa của ông Hân hoạt động trái phép và bắt giữ hơn 25,5 m3 gỗ hộp và gỗ tròn không có nguồn gốc đang cất giấu tại khu vực này. TẤN LỘC