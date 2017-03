Kiểm điểm một CSGT phát ngôn thiếu văn hóa

Căn cứ vào Điều 9, Khoản 2, Điểm g, Thông tư số 10/2010/TT-BCA của Bộ Công an về quy định xử lý vi phạm Điều lệnh Công an Nhân dân, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đề nghị Giám đốc Công an tỉnh xử lý đại úy Nguyễn Hữu Sang bằng hình thức: Kiểm điểm nghiêm túc trước đơn vị và hạ 1 bậc thi đua trong năm 2014, đồng thời điều chuyển khỏi lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, điều động đến công tác tại Đội giao thông đường thủy.

Phòng CSGT Công an tỉnh cũng đã nghiêm túc rút kinh nghiệm trước toàn đơn vị, kiên quyết không để xảy ra sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ, làm ảnh hưởng uy tín của lực lượng CAND nói chung và Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk nói riêng.