Kiểm soát taxi: Siết xe nhà, thả xe ngoài

Ngày 19-5, ông Dương Hồng Thanh, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM, khẳng định: “Kể từ ngày 1-6-2010 chỉ cho phép các hãng taxi đang hoạt động trên địa bàn TP.HCM áp dụng biện pháp duy nhất là thay một xe cũ bằng một xe mới cho đến khi có quy định mới của UBND TP”. Trước đó, UBND TP đã yêu cầu Sở GTVT phối hợp tạm ngưng cấp phép tăng đầu xe cho các hãng taxi đang hoạt động trên địa bàn thành phố.

Tạm ngưng chờ quy hoạch

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Phạm Đình Đức, Giám đốc Trung tâm Vận tải hành khách công cộng, cho biết trung tâm vừa thông báo cho các hãng taxi trên địa bàn thành phố gửi danh sách số lượng taxi của đơn vị trước ngày 25-5. Trên cơ sở này, trung tâm sẽ chốt số taxi đang hoạt động của từng hãng và tạm ngưng cấp phù hiệu cho taxi kể từ ngày 1-6.

Theo thống kê của trung tâm, hiện toàn thành phố có 34 doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động taxi với trên 13.400 xe được cấp tem taxi. Con số này cao hơn gần 900 xe so với báo cáo của Sở GTVT gửi UBND TP vào cuối tháng 3-2010.

Sở GTVT cho rằng số lượng taxi phát triển quá nhanh. Do đó nếu phải chờ duyệt quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng của TP.HCM đến năm 2025 rồi mới kiểm soát thì khi ấy số taxi sẽ vượt quá xa so với quy hoạch. Hiện nay, con số này đã vượt quá so với mức dự kiến làm cơ sở duyệt quy hoạch phát triển GTVT của thành phố đến năm 2020.

Hiện đã có hàng chục taxi ngoại tỉnh đang hoạt động ở TP.HCM. Khi TP.HCM chốt số lượng, nhiều khả năng sẽ có hiện tượng taxi ngoại tỉnh đổ bộ vào thành phố. Ảnh: MP

Taxi ngoại tỉnh sẽ đổ bộ?

Theo ông Dương Hồng Thanh, trong thời gian tạm ngưng cấp tem taxi mới thì các hãng chỉ được thay một xe cũ bằng một xe mới và phải giảm dần số xe “cận đát” cho đến khi đạt tới số xe theo quy hoạch.

Tuy vậy, Sở GTVT cũng nhìn nhận sẽ có những phát sinh ngoài tầm kiểm soát từ yêu cầu này. “Hiện chỉ có thể căn cứ vào tem taxi để chốt và kiểm soát số lượng. Con số này chắc chắn sẽ có biến động bởi một số hãng taxi đã ký hợp đồng mua xe, nếu không có biện pháp giải quyết thỏa đáng thì có thể gây thiệt hại cho doanh nghiệp” - một cán bộ của Sở GTVT nói.

Ngoài ra, hiện nhiều hãng taxi mở rộng phạm vi hoạt động ra nhiều địa bàn, thậm chí xe được đăng ký hoạt động ở tỉnh khác nhưng lại được “điều” về TP.HCM. Điển hình đã có hàng chục chiếc taxi Mai Linh biển số 79 (tỉnh Khánh Hòa) đang chạy ở TP.HCM. Nhiều hãng taxi có trụ sở chính ở TP.HCM đã mở địa bàn sang một số tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai… Khả năng các hãng taxi sẽ “điều quân” ngoại tỉnh khi TP.HCM ngưng cho tăng thêm xe là điều khó tránh khỏi.

Những phát sinh vừa nêu hoặc những kiến nghị của các đơn vị taxi sẽ được Sở tổng hợp để tìm biện pháp giải quyết hoặc kiến nghị UBND TP giải quyết nhằm đảm bảo không gây xáo trộn hoạt động kinh doanh của các hãng taxi.

Đã có sự “tranh thủ”? 400 là con số bình quân taxi tăng mỗi tháng trên địa bàn TP.HCM, từ tháng 10-2009 đến nay. Giữa tháng 11-2009, báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh tình trạng số taxi hoạt động ở TP.HCM đang phát triển mạnh. Thế nhưng hàng loạt hãng taxi vẫn dự kiến tăng thêm xe... Trước thực trạng này, Sở GTVT đã kiến nghị UBND TP tạm chốt số lượng taxi, yêu cầu các hãng tạm ngưng tăng thêm xe. Tuy nhiên, trong thời gian chờ UBND TP có ý kiến chính thức, nhiều hãng taxi đã tăng thêm xe với mức tăng bình quân nêu trên. Hàng loạt hãng đăng thông báo tuyển dụng đến vài ngàn tài xế. Các hãng này giải thích việc tăng thêm xe nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng vào dịp tết Nguyên đán. Tuy nhiên, “Việc tăng ào ạt đó là có chủ ý, nhằm chuẩn bị trước khả năng TP.HCM sẽ không cho tăng thêm xe” - một chủ doanh nghiệp đề nghị không nêu tên tiết lộ.

MINH PHONG