Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý hơn 101.000 tỉ đồng

Ông Vạn cho biết: Bình quân hằng năm Kiểm toán Nhà nước (KTNN) thực hiện từ 180 đến 200 cuộc kiểm toán với quy mô năm sau tăng hơn năm trước khoảng 10%.

Trong năm năm (2011-2015), KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính tổng số tiền là 101.037 tỉ đồng, bằng 55% số kiến nghị xử lý tài chính trong 21 năm hoạt động của KTNN (184.486 tỉ đồng). Trong đó, chuyển chín hồ sơ về 11 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan điều tra để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, cung cấp nhiều bộ hồ sơ, tài liệu cho cơ quan điều tra, cơ quan nhà nước khác và ĐBQH để phục vụ kiểm tra, giám sát.



Ông Nguyễn Hữu Vạn - Tổng kiểm toán Nhà nước



Trước những con số trên, Chủ nhiệm UBKT Nguyễn Văn Giàu tỏ ra lo lắng: “Quản lý tài chính công của ta đi đến đâu, làm sao để kiểm soát quản lý tài chính công chứ kết quả năm năm mà bằng 55% của 21 năm thì đáng lo". Theo ông Giàu, những số liệu trên cho thấy việc quản lý tài chính công của Việt Nam nhiều năm qua không có tiến bộ và có vấn đề.



Các ý kiến cũng cho rằng công tác “hậu kiểm toán” vẫn chưa được coi trọng, vẫn chưa ai bị xử lý sau kiểm toán, chưa phát huy vai trò chống tham nhũng, lãng phí giống như kiểm toán của nước ngoài.

“Kiểm toán là “vũ khí” của Quốc hội để kiểm soát vấn đề tài chính quốc gia, ngân sách nhà nước, thu-chi tiêu như thế nào? Tuy nhiên, vấn đề “hậu kiểm toán” lại chưa tốt. Hằng năm kiểm toán kiến nghị thu hồi hàng ngàn tỉ đồng cho Nhà nước nhưng xử lý được đến đâu? Thu được bao nhiêu? Số còn lại xử lý thế nào thì chưa rõ”, Chủ nhiệm HĐDT Ksor Phước nói.

Cùng quan điểm này, Chủ nhiệm UBPL Phan Trung Lý cho rằng Luật Kiểm toán nhà nước đã quy định trách nhiệm đối với các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của kiểm toán nhưng đến nay việc quy trách nhiệm dường như chưa được thực hiện. "Tôi chưa thấy ai bị xử lý kỷ luật vì không thực hiện kết luận của kiểm toán. Quốc hội, Chính phủ cũng chưa xử lý kỷ luật ai không thực hiện theo kết luận của kiểm toán, ngay bản thân kiểm toán cũng chưa đề xuất kỷ luật được ai, chủ tịch tỉnh nào, vi phạm trong khi kiến nghị của kiểm toán rất đúng", ông Lý nói.



Ông Nguyễn Văn Hiện - Chủ nhiệm UBTP



Chủ nhiệm UBTP Nguyễn Văn Hiện cho rằng hiệu quả của công tác KTNN trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng còn hạn chế, chỉ tập trung mặt xử lý hành chính, ít xử lý hình sự. Bằng chứng là trong khi kiến nghị xử lý hơn 101.000 tỉ đồng trong cả nhiệm kỳ năm năm thì KTNN mới đề nghị xử lý chín hồ sơ của 11 vụ do có vi phạm pháp luật. Nước khác có tới 80%-90% vụ tham nhũng là do kiểm toán, thanh tra phát hiện. Ở ta thì tham nhũng chủ yếu do nhân dân và báo chí phát hiện. KTNN là thay mặt Nhà nước trong quản lý sử dụng tài sản nhà nước, do đó cần tăng cường phát hiện những vi phạm, tham nhũng thông qua kiểm toán việc sử dụng chi tiêu ngân sách của các cơ quan, đơn vị".