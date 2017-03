Kiểm tra 8 tàu cánh ngầm, phát hiện 254 khiếm khuyết

Lý giải cho việc dừng hoạt động tàu cánh ngầm tuyến trên, theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng, các khiếm khuyết được phát hiện trong quá trình kiểm tra nếu có khắc phục được thì cũng chỉ mang tính tạm thời, không ổn định và không đồng bộ do tàu cũ (hầu hết trên 20 tuổi), khai thác nhiều năm, hoạt động với tần suất cao và hoán cải sửa chữa nhiều lần.



“Vì vậy, tàu cánh ngầm luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường thủy, đặc biệt là nguy cơ liên quan đến an toàn phòng cháy chữa cháy (những khiếm khuyết ở hệ thống máy và điện),” Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định.



Theo số liệu thống kê của Bộ Giao thông Vận tải, ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa-Vũng Tàu ban đầu có 22 tàu cánh ngầm hoạt động. Đến thời điểm cuối tháng 1/2014, có 10 tàu cánh ngầm đang hoạt động, 12 tàu đã ngừng hoạt động do quá cũ, không có khả năng sửa chữa, khôi phục. Trong số 10 tàu đang hoạt động có 8 tàu trên 20 tuổi, 1 tàu 19 tuổi và 1 tàu 18 tuổi, có 9 trên 10 tàu được hoán cải thay máy chính mới.



Sau vụ cháy tàu Vina Express 1 vào ngày 20/1 vừa qua, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với tàu cánh ngầm chở khách tuyến Thành phố Hồ Chí Minh đi Bà Rịa-Vũng Tàu. Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã lập đoàn kiểm tra các điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với tàu cao tốc cánh ngầm ở Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa-Vũng Tàu từ 27/2-22/3.



Qua kiểm tra, đoàn công tác đã phát hiện tổng số 254 khiếm khuyết ở 8 tàu được kiểm tra. Trong số đó, có 77 khiếm khuyết ở khoang két; 47 khiếm khuyết ở các hệ thống, thiết bị phục vụ máy, máy bơm; 26 khiếm khuyết ở buồng, khoang chở khách; 17 khiếm khuyết ở bệ đỡ hệ trục.



Căn cứ kết quả kiểm tra nêu trên, Bộ giao thông Vận tải kiến nghị Thủ tướng cho dừng hoạt động của tàu cao tốc cánh ngầm từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Bà Rịa-Vũng Tàu đồng thời chỉ đạo các bộ ngành phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vận tải hành khách bằng tàu cao tốc cánh ngầm.



Ngoài ra, Bộ giao thông Vận tải cũng kiến nghị Thủ tướng giao cho Bộ để xây dựng Nghị định của Chính phủ về điều kiện kinh doanh với đối với loại hình vận tải hành khách bằng tàu cao tốc cánh ngầm. Bộ cũng đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định quy định niên hạn sử dụng phương tiện thủy cao tốc chở khách tại Việt Nam để nâng cao điều kiện an toàn cho hoạt động vận tải hành khách bằng tàu cao tốc.



Hiện, Bộ Giao thông Vận tải đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định niên hạn sử dụng phương tiện thủy cao tốc chở khách tại Việt Nam; trong đó quy định niên hạn sử dụng của tàu đệm khí không quá 18 năm, tàu chở khách cao tốc không quá 20 năm.