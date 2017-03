Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại công ty Tân Hiệp Phát

(PLO) - Ngày 13-2, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Bình Dương do ông Nguyễn Tấn Hùng, Chánh Thanh tra sở Y tế Bình Dương làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Công ty TNHH Thương mại –Dịch vụ Tân Hiệp Phát (thị xã Thuận An, Bình Dương) về an toàn vệ sinh thực phẩm.