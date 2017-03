Kiểm tra CMND hành khách đi tàu tết

* TP.HCM: lượng khách về quê ăn tết tăng 10%



Theo ga Sài Gòn, từ ngày 15-11 đến 7-12 đã có 12.327 người đặt chỗ mua vé qua mạng thành công. Vẫn còn phiếu đặt chỗ không thanh toán tiền hoặc số phiếu đặt sai được hệ thống thu hồi và đưa lại lên mạng. Do đó hành khách có nhu cầu mua vé vẫn có thể đăng nhập mạng vetau.com.vn ngay từ lúc này để đặt chỗ mua vé tàu.



* Theo ban giám đốc bến xe miền Tây và bến xe miền Đông, dự kiến năm nay lượng khách về quê ăn tết sẽ tăng 5-10% so với năm trước. Do đó các bến xe này đề nghị Sở Giao thông vận tải TP.HCM tăng cường 210 xe buýt để chở khách đi các tỉnh.Từ mồng 1 đến 26 tháng chạp, bến xe miền Đông sẽ bán vé trước cho hành khách. Còn bến xe miền Tây cho biết từ 27 đến 30 tháng chạp sẽ bán vé liên tục 24/24 giờ.



* Lãnh đạo Công ty Quản lý bến xe Hà Nội ngày 8-12 cho biết đơn vị này đã có kế hoạch tăng cường hơn 3.000 lượt xe tại các bến xe do công ty quản lý để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Tân Mão.



* Cùng ngày, ông Nguyễn Thành Lâm, trưởng phòng khách vận ga Huế, cho biết phần lớn các đoàn tàu có bán vé tuyến Huế - Sài Gòn ở thời gian cao điểm sau tết đều còn trên 50% lượng vé. Riêng ba ngày mồng 6, 8 và 10 tháng giêng chỉ còn các loại vé giường nằm mềm giá cao, từ 800.000 đến hơn 1 triệu đồng/vé. Ở các ngày cao điểm, ga Huế sẽ bán khoảng 400 vé tuyến Huế - Sài Gòn trên năm đoàn tàu gồm SE1, SE3, SE13, SH1 và TN7.





Theo N.ẨN-T.PHÙNG - TH.LỘC (TTO)