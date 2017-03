Kiểm tra hai vụ việc báo chí phản ánh

Trước đó, Pháp Luật TP.HCM phản ánh chỉ sau hơn một năm khánh thành, nhiều hạng mục của Bảo tàng Phú Yên đã bị hư hỏng, mối mọt, thấm dột, không sử dụng được.

Trước đó, ông Trần Quang Nhất cũng yêu cầu UBND huyện Tuy An báo cáo cụ thể các vấn đề báo chí phản ánh liên quan đến dự án Khu du lịch sinh thái Bãi Xép của Công ty TNHH Du lịch Sao Việt tại xã An Chấn (huyện Tuy An) cho UBND tỉnh. UBND tỉnh Phú Yên cũng thống nhất với chủ đầu tư điều chỉnh mức hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng từ 6.500 đồng/m2 lên 10.000 đồng/m2. Ngày 18-6, Pháp Luật TP.HCM phản ánh khu vực đất dự án trên do người dân khai hoang, sản xuất hơn 30 năm nay nhưng khi thu hồi nhà đầu tư chỉ hỗ trợ 3.000-5.000 đồng/m2; đồng thời lấy luôn cả con đường đi ra biển của người dân.

T.LỘC