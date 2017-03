Kiểm tra hộp đen: Còn nhiều vướng mắc

Nhiều lái xe, chủ xe, doanh nghiệp vận tải ở TP.HCM phản ánh: Những ngày qua, Thanh tra Sở GTVT TP.HCM sử dụng một số nhân viên kỹ thuật của nhà cung cấp này để kiểm tra hộp đen lắp ráp trên ô tô chạy từ các bến xe do nhà cung cấp khác lắp đặt. Do vậy, kết quả kiểm tra hộp đen không chính xác khiến nhiều chủ, lái xe bị phạt oan. Cạnh đó, các nhân viên kỹ thuật trên còn cố tình can thiệp vào hộp đen, làm sai lệch kết quả kiểm tra.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Hồng Việt, Phó chánh Thanh tra Sở GTVT, cho hay: Trong các đợt thanh, kiểm tra hộp đen ở các bến xe vừa qua, các tổ, đội thanh tra có mời một số nhân viên kỹ thuật của một hãng cung cấp hộp đen đi cùng. Các nhân viên này có nhiệm vụ chăm sóc, theo dõi tình trạng kỹ thuật của thiết bị do hãng của họ cung cấp.

Nhân viên kỹ thuật mặc áo trắng được cho là người của hãng cung cấp hộp đen Bình Anh đang đi cùng Thanh tra Sở GTVT kiểm tra hộp đen ở bến xe miền Đông. Ảnh: L.ĐỨC

Theo ông Việt, khi kiểm tra hộp đen gắn trên ô tô, chỉ có thanh tra viên trực tiếp tác nghiệp kỹ thuật. Gặp các trường hợp khó, tổ thanh tra phải liên lạc với hãng cung cấp để biết được các tính năng kỹ thuật đặc thù của loại hộp đen do hãng đó lắp đặt. Tổ, đội thanh tra cũng có thể mời nhân viên kỹ thuật của chính hãng đó xuống bến xe cùng tác nghiệp với thanh tra viên để cho ra kết quả chính xác, khách quan.

Tuy nhiên, ông Việt thừa nhận: “Có trường hợp do không liên lạc được với hãng cung cấp hoặc hãng không kịp cử nhân viên kỹ thuật xuống bến xe nên có tổ, đội thanh tra đã sử dụng luôn nhân viên kỹ thuật của hãng đi theo đoàn. Để chấn chỉnh, tới đây Thanh tra Sở GTVT sẽ mời chuyên gia kỹ thuật độc lập, không thuộc danh sách các nhà cung cấp hộp đen do Bộ GTVT công bố. Hướng tiếp theo là đào tạo một số thanh tra viên thành chuyên viên kỹ thuật để đi theo các tổ, đội thanh tra”.

Cũng theo nhiều doanh nghiệp vận tải, những ngày qua Thanh tra Sở GTVT không kiểm tra trên hệ thống Internet tại trụ sở doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải mà chỉ in thông tin trực tiếp từ hộp đen. Trong khi đó kết quả in trực tiếp từ hộp đen nhiều lúc không phản ánh chính xác hoạt động của toàn bộ hệ thống thiết bị giám sát hành trình mà doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh đang vận hành.

Thắc mắc trên đã được Bộ GTVT nhìn thấy và nhanh chóng xử lý. Cụ thể, Chánh Thanh tra Bộ GTVT Nguyễn Văn Huyện đã ký văn bản yêu cầu: “Việc in thông tin từ thiết bị giám sát hành trình (qua mạng máy chủ hoặc qua cổng nối từ hộp đen) chỉ được thực hiện sau khi đã kiểm tra trên hệ thống Internet tại đơn vị, cá nhân kinh doanh vận tải… Trong quá trình thanh tra, nếu có sự can thiệp của người thi hành công vụ, làm sai lệch kết quả thì thanh tra các sở GTVT phải báo cáo ngay về chánh Thanh tra Bộ để xử lý kịp thời”.

LƯU ĐỨC - HOÀNG TUYÊN