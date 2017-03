Kiểm tra khẩn độ an toàn đập hồ thủy lợi, thủy điện

Theo đó, Bộ Xây dựng phải rà soát, bổ sung các quy định về quản lý chất lượng xây dựng các hồ chứa thủy lợi, thủy điện; rà soát, bổ sung các quy định về thiết kế, thi công, điều kiện về năng lực và kinh nghiệm của các đơn vị tư vấn thiết kế, thi công, giám sát xây dựng các đập thủy lợi, thủy điện.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ NN&PTNT lập kế hoạch cùng các địa phương tập trung khắc phục các tồn tại về chất lượng và quản lý an toàn đập hồ chứa thủy lợi; bảo đảm an toàn cho công trình và người dân. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương phải kiên quyết yêu cầu các nhà máy thủy điện ngừng tích nước, phát điện khi phát hiện có nguy cơ đe dọa đến an toàn công trình và tính mạng người dân. UBND các tỉnh tăng cường giám sát, kiểm tra công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện trên địa bàn.

l Sáng 26-6, đoàn kiểm tra liên ngành về vụ vỡ đập thủy điện Ia Krêl 2 bắt đầu trình văn bản lên UBND tỉnh Gia Lai về kết luận vỡ đập và đề xuất hướng xử lý đối với thủy điện này.

Theo đó, đoàn kiểm tra nhận định chủ đầu tư kém hiểu biết về lĩnh vực thủy điện nhưng lại không thuê đơn vị có kinh nghiệm để tư vấn dẫn đến thi công ẩu. Bên cạnh đó, chủ đầu tư đã thay đổi nhiều chi tiết thiết kế như cống dẫn dòng thiết kế bảy đoạn đã bị chủ công trình bớt một phần; phần chống thấm bằng đất sét xung quanh cống dày 50 cm cũng bị bỏ qua, các mối nối giữa các đoạn được thay thế bằng các chất liệu không bảo đảm so với yêu cầu. Phần mái thượng thi công không đảm bảo dẫn đến bị thấm nước, ảnh hưởng đến thân đập… Vì chất lượng kém của đập thủy điện Ia Krêl 2, Sở Xây dựng Gia Lai đề nghị chủ đầu tư phải đập bỏ, xây dựng lại đập mới.

Theo thống kê, vụ vỡ đập đã làm thiệt hại gần 200 ha hoa màu, giá trị tài sản thiệt hại hơn 5 tỉ đồng. Theo ông Huỳnh Ngọc Tục, Giám đốc Sở Công Thương, việc bồi thường thiệt hại sẽ hoàn thành vào cuối tháng 7.

TẤN NGỌC