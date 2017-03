Kiểm tra lần cuối quyết “số phận” tàu cánh ngầm

Trước đó, ngày 20-1 một chiếc tàu cánh ngầm Vina Express bốc cháy khi đang chạy trên sông Sài Gòn, một lần nữa làm dấy lên lo ngại về hoạt động của đội tàu “lão niên” này. Ngày 22-1, UBND TP tạm thời đình chỉ hoạt động của tất cả các tàu cánh ngầm để kiểm tra toàn diện.

Sáng 27-2, bà Lê Minh Châu, Phó Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông lại công bố quyết định của Bộ GTVT tiếp tục kiểm tra toàn diện các điều kiện an toàn và bảo vệ môi trường đối với 9 chiếc tàu cánh ngầm đang hoạt động trên tuyến TPHCM- Vũng Tàu. Đây là lần kiểm tra cuối để quyết số phận của đội tàu cánh ngầm này.

Với tư cách phó đoàn kiểm tra, bà Châu nhấn mạnh vụ cháy tàu cánh ngầm Vina Express 01 vừa qua không gây thiệt hại về người nhưng làm mất uy tín của ngành trong hoạt động chở khách bằng tàu cánh ngầm. Vì vậy, lần này sẽ kiểm tra, đánh giá toàn diện các điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các tàu. Từ đó báo cáo Bộ GTVT, UBND TP.HCM xem xét về khả năng có dừng hoạt động vĩnh viễn đội tàu “lão” này không.

Đoàn kiểm tra sẽ chia thành hai tổ để đưa tàu lên đà kiểm tra thân, vỏ, bánh lái; đồng thời kiểm tra máy móc, thiết bị cứu hộ, các điều kiện an toàn kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy… Tại đây, đại diện ba hãng tàu cánh ngầm cho rằng, họ đã đầu tư nhiều tỉ đồng để nâng cấp sửa chữa, cải tạo vỏ tàu, thay máy mới. Liên quan đến chiếc tàu Vina Express 01 vừa bị cháy hãng này còn cho biết vừa thay máy mới của Mỹ trị giá 5 tỉ đồng nhưng không rõ vì sao bị cháy. “Các tàu đảm bảo an toàn trong việc chở khách. So với đường bộ, hoạt động tàu cánh ngầm những năm qua ít xảy ra các sự cố nghiêm trọng và chưa xảy ra trường hợp chết người nào” - đại diện một hãng tàu so sánh.

Ngay lập tức, bà Châu phản bác: “Các tàu cánh ngầm hiện đã quá cũ. Thời gian qua thường xảy ra các sự cố tàu mắc cạn, chết máy và mới nhất là vụ cháy tàu Vina Express 01 khiến hàng chục hành khách hoảng loạn. Vụ cháy tàu vừa qua còn làm mất uy tín từ du khách nước ngoài. Vì vậy, đoàn phải kiểm tra lại toàn diện các điều kiện an toàn nhằm đảm an toàn cho hành khách trong quá trình sử dụng”.

M.PHONG