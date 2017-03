Kiểm tra liên hoàn nhiều hạng mục tài xế lái xe lớn

Trong đêm, đoàn đã kiểm soát 20 trường hợp tại trạm thu phí cầu Phú Mỹ hướng về quận 2, lập biên bản xử lý 1 trường hợp vi phạm chở hàng quá tải và tạm giữ 1 xe ô tô do hết hạn kiểm định từ ngày 7-4-2014.

Tài xế Võ Văn Thanh Vũ (Tiền Giang) người điều kiển xe tải biển số 54N - 3110 hết hạn kiểm định cho biết anh cũng chỉ chạy thuê cho người khác nên không biết xe hết hạn kiểm định cũng như quá tải vì chủ xe không giao giấy kiểm định.

Thanh tra giao thông tiến hành cân tải trong đối với các loại xe

Theo đoàn công tác, ngoài kiểm tra các nội dung kiểm tra bằng lái, nồng độ cồn, ma túy, Phòng CSGT còn phối hợp với Thanh Tra giao thông kiểm tra giám sát hành trình của tất cả các phương tiện. Đặc biệt đoàn kiểm tra đưa vào sử dụng các thiết bị thử ma túy do Bộ Công an cung cấp.

Trung tá Huỳnh Trung Phong, Phó phòng CSGT ĐB-ĐS TP, cho biết đoàn sẽ chọn những khu vực trạm thu phí vì nơi này đảm bảo diện tích để dừng phương tiện. Ngoài ra, khi lưu thông qua trạm, các xe di chuyển chậm nên dễ dừng xe.

Các thiết bị sẽ kiểm tra người điều kiển phương tiện có nồng độ cồn hay không. Với những trường hợp khả nghi sẽ kiểm tra có sử dụng ma túy hay không. CSGT sẽ kiểm soát giấy tờ, đặc biệt đối với các tài xế container xem bằng lái FC có đúng theo qui định hay không. Cuối cùng là kiểm tra trọng tải cũng như giám sát hành trình xem có vi phạm đối với người điều khiển phương tiện, vi phạm giờ điều khiển theo qui định hay không.

Đoàn kiểm tra đưa vào sử dụng thiết bị test ma túy do Bộ Công an cấp Đối với những trường hợp tài xế có ma túy sẽ phối hợp với công an địa phương để lập biên bản vi phạm hành chính và giao cho công an quận xử lý.



Theo trung tá Phong, trong quá trình kiểm tra để đảm bảo vệ sinh, mỗi tài xế khi kiểm tra sẽ sử dụng một bộ kiểm tra riêng. Khi dừng phương tiện người điều kiển chỉ cầm ngậm một dụng cụ với khoảng thời gian từ 2-3 phút hoặc tối đa 5 phút, máy đo lường sẽ cho kết quả trong vài giây.

Một cán bộ Phòng CSGT kiểm tra mẫu thử của một tài xế xe có sử dụng ma túy hay không



Thời gian đầu đoàn sẽ triển khai kiểm tra tại hai khu vực là Trạm thu phí cầu Phú Mỹ và Trạm thu phí trên đường Xa lộ Hà Nội, sau đó sẽ mở rộng ra các tuyến đường có xe tải lớn như QL1A, Nguyễn Văn Linh, Mai Chí Thọ.