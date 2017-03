Kiểm tra môi trường 31 DN thuộc sáu tỉnh

Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ. Cụ thể, từ 28-9 đến 12-10, đoàn công tác của Tổng cục Môi trường sẽ tiến hành lấy mẫu, phân tích tại các DN. Đồng thời, đoàn tập trung kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở do Tổng cục Môi trường cấp phép; kiểm tra việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về môi trường đối với các dự án do Bộ TN&MT phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

UBND TP Biên Hòa (Đồng Nai) vừa ra quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Môi trường Đồng Xanh (phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) 14 triệu đồng. Theo quyết định xử phạt, Công ty Đồng Xanh đã xả nước thải vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất thải (Colifom) 9,3 lần. Công ty Đồng Xanh là một trong những công ty xử lý rác thải thành phân vi sinh lớn nhất tỉnh Đồng Nai, mỗi ngày nhà máy xử lý của công ty này tiếp nhận hơn 200 tấn rác.

DUY ĐÔNG