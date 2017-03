Kiểm tra nhanh nồng độ cồn các lái xe trên cả nước

Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (Tổng cục VII) - Bộ Công an vừa có văn bản gửi Cục CSGT và công an các địa phương hướng dẫn trình tự tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn để thực hiện trên cả nước.