Kiểm tra ô nhiễm tại Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân

Kết quả kiểm tra phải báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20-1.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Bình Thuận, Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân có bốn dự án. Trong đó, dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân II đã phát điện từ tháng 1-2015. Còn các dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân I, III và IV đang được xây dựng. Tình hình ô nhiễm môi trường tại khu vực này chủ yếu do bụi đất từ các công trường đang thi công và do bụi khói, xỉ than của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân II thải ra.

Gần đây nhất, trong các ngày 16 và 17-12-2015 tại Vĩnh Tân có gió rất lớn khiến bụi tại các công trình phát tán vào các khu dân cư. Các đơn vị thi công đã phải ngừng san gạt mặt bằng để khắc phục. Còn tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân II, trong các ngày 20 và 21-10-2015, mưa lớn khiến nước từ hồ chứa tại bãi xỉ chảy tràn qua bờ đê làm ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hộ dân.

Công an tỉnh Bình Thuận đánh giá thời gian qua, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân II đã dùng nhiều biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do bụi, xỉ than thải ra. Tuy nhiên, những giải pháp trên cũng chỉ là tình thế. Về lâu dài, số lượng xỉ than ngày càng lớn và khi các nhà máy khác đi vào hoạt động bãi xỉ sẽ quá tải, việc khắc phục ô nhiễm sẽ rất khó khăn.