Kiểm tra sản phẩm chay nghi có giòi

Ngày 11- 6, ông Nguyễn Văn Đạt, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Dương, cho biết đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ thị xã Thuận An tiến hành kiểm tra, lấy mẫu tại đại lý của chị Trần Phan Huy Tưởng (hộ kinh doanh tại chợ Thuận Giao, thị xã Thuận An) để làm rõ nguyên nhân nghi vấn thực phẩm chay có giòi.



Sản phẩm chay có giòi mà chị Hoa phản ánh

Trao đổi với PV, đại diện cửa hàng thực phẩm chay A.L (tại TP Thủ Dầu Một), khẳng định trước đó chị Nguyễn Thị Hoa có đến cửa hàng khiếu nại về việc thực phẩm bị hư hỏng. Chị Hoa có cầm theo bao bì của sản phẩm A.L để khiếu nại nhưng thực phẩm thì đã qua chế biến và đã khui khỏi bịch nên chưa thể xác định đó là sản phẩm của công ty hay không. Hiện vẫn chưa thể xác định nguyên nhân dẫn đến sản phẩm bị hư hỏng.

Dự kiến, những ngày tới cơ quan chức năng sẽ có buổi làm việc với khách hàng, phía Công ty A.L để giải quyết liên quan các khiếu nại của chị Hoa.

Trước đó, ngày 9- 6, chị Hoa là người nấu ăn cho một công ty may mặc ở thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đã mua 10kg sườn non chay ghi bên ngoài bao bì của Công ty A.L (TP. HCM). Sản phẩm được A.L nhập khẩu từ Đài Loan. Khi chế biến chị Hoa đã phát hiện các miếng “sườn” có giòi nên không sử dụng.

Từ phản ánh của chị Hoa, cửa tiệm nơi cung cấp hàng cho chị kiểm tra các thùng sản phẩm chay sườn non cùng phát hiện có giòi. Các sản phẩm đều có ghi hạn sử dụng đến tháng 12- 2015.