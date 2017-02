Kiểm tra tiến độ hai công trình trọng điểm đầu năm

Sáng 3-2, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ và lãnh đạo các sở ngành liên quan đã đến kiểm tra tiến độ và ra quân đầu năm tại hai công trình nút giao thông trọng điểm của TP.

Tại công trình thi công hầm chui phía Tây cầu sông Hàn có tổng vốn đầu tư trên 137 tỉ đồng, ông Thơ đề nghị Sở GTVT, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP và nhà thầu thi công phải đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp hoàn thành vào đúng ngày 29-3 tới.



Ông Thơ yêu cầu công trình nút giao thông Nguyễn Tri Phương-Điện Biên Phủ phải đảm bảo tiến độ nhưng phải hết sức lưu ý về an toàn lao động, chất lượng công trình. Ảnh: LÊ PHI.

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cũng đề nghị Hội đồng Giải phóng mặt bằng quận Hải Châu phải khẩn trương giải quyết vướng mắc, hoàn tất việc bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để đảm bảo kịp tiến độ công trình. Trong quá trình thực hiện dự án có vướng mắc gì phải báo cáo kịp thời cho TP để tháo gỡ.



Trong khi đó, tại nút giao thông hầm chui Nguyễn Tri Phương-Điện Biên Phủ, công trình vừa được rào chắn và phân luồng ngày 20-1 với tổng mức đầu tư trên 118 tỉ đồng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã yêu cầu đơn vị thi công, ban quản lý dự án phải đảm bảo tiến độ hoàn thành công trình trước ngày 2-9-2017.



Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ trao quà cho cán bộ công nhân trên công trường. Ảnh: LÊ PHI.

Ông Thơ cũng cho biết, trong ngày làm việc đầu năm diễn ra vào hôm 2-2, ông đã kí quyết định hỗ trợ thêm cho các hộ dân bị ảnh hưởng số tiền 33 tỉ đồng. Điều đặc biệt là dự án này không ngờ lại được người dân rất đồng tình ủng hộ.



Chủ tịch TP Đà Nẵng cũng yêu cầu công trình không để xảy ra bất kì một sai sót nào trong bảo hộ lao động, an toàn tính mạng cho công nhân và người dân xung quanh. “Vấn đề an toàn lao động phải được đặt lên hàng đầu, con người là quan trọng nhất. Các đơn vị phải chú ý điều đó, không an toàn thì không được thi công”, ông Thơ nhấn mạnh.



Ông Thơ lì xì đầu năm cho công nhân. Ảnh: LÊ PHI.

Ngoài ra, ông Thơ cũng nghiêm cấm Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên, nhà thầu cắt xén nguyên vật liệu dẫn đến chất lượng công trình kém chất lượng. “Đây là công trình vĩnh cửu nên vấn đề chất lượng công trình là ưu tiên số một. Hết sức lưu ý về vấn đề này”, ông Thơ yêu cầu.

Trước đó, chiều 2-2, ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng cũng đã đến thăm Tập đoàn Sun Group. Năm 2017 Đà Nẵng là nơi tổ chức những sự kiện quan trọng nhất của Tuần lễ cấp cao APEC, trong đó InterContinental Da Nang Sun Peninsula Resort là nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Lãnh đạo 21 nước thành viên APEC cùng hàng ngàn doanh nhân khắp thế giới. Lãnh đạo TP Đà Nẵng mong muốn Sun Group sẽ cùng phối hợp để sự kiện diễn ra đảm bảo an toàn, thành công.







Ông Nguyễn Xuân Anh cũng kỳ vọng Lễ hội pháo hoa quốc tế 2017 do Sun Group chủ trì tổ chức năm đầu tiên sẽ đưa Đà Nẵng trở thành một thành phố lễ hội, điểm đến hấp dẫn nhất hè 2017.

Ông Nguyễn Xuân Anh khẳng định TP sẽ tạo môi trường phát triển thông thoáng, cùng đồng hành với doanh nghiệp cho những bước tiến cao hơn nữa trong năm 2017.