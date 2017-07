Kiểm tra việc phát tán bụi trắng ở dự án alumin Nhân Cơ

Ngày 3-7, Bộ Công Thương cho biết ngay sau khi nhận được phản ánh thông tin phát tán chất bột màu trắng từ nhà máy chế biến Alumin Nhân Cơ (Công ty Nhôm Đăk Nông, Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam - Vinacomin) ra môi trường xung quanh, Cục An toàn Môi trường và Kỹ thuật Công nghiệp đã thành lập đoàn công tác do ông Cục trưởng Trần Văn Lượng làm Trưởng đoàn vào Đăk Nông kiểm tra nhà máy.



Trong sáng 4-7, đoàn sẽ kiểm tra trực tiếp tại hiện trường và chỉ đạo công tác khắc phục, xử lý sự cố.



Sản phẩm Hydrat của nhà máy alumin Nhân Cơ. Ảnh: Vinacomin.

Công ty Nhôm Đăk Nông cho hay thời điểm tối 27-6 tại khu vực kho thành phẩm, trên đường ống dẫn bột alumin ra kho chứa có hiện tượng tăng áp nên phải xả alumin vào bể chứa hở tại khu vực Nung hydrat. Điều này cộng với việc thời điểm đó có gió lớn đã làm bay bột alumin đến các vườn rẫy của một số hộ dân tại xã Nhân Cơ (huyện Đắk R’lấp).

Theo Bộ Công Thương, sau khi có sự việc trên, Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đắk R’lấp, UBND xã Nhân Cơ kiểm tra xác minh thông tin. Biên bản kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông ghi nhận thời điểm kiểm tra, qua đánh giá mắt thường không phát hiện hiện tượng bột màu trắng bay trong không khí.

Tuy nhiên, kiểm tra thực tế tại vườn rẫy của một số hộ dân Thôn 11 trồng cây cà phê, cây cà ri, cây mai (cách Nhà máy alumin Nhân Cơ 700 m về phía Đông Bắc) vẫn có bột màu trắng bám dính trên lá cây. Hiện các cơ quan chức năng chưa có đánh giá cụ thể về mức độ ảnh hưởng của bột alumin đến cây trồng.



Trước đó, theo TTXVN, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông Nguyễn Văn Hiệp cho biết đơn vị vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh kết quả kiểm tra, xác minh thông tin một số hộ dân thôn 11, xã Nhân Cơ phản ánh có bột màu trắng từ Nhà máy chế biến alumin Nhân Cơ phát tán và bám trên cây trồng của người dân.

Qua kiểm tra tại Nhà máy alumin Nhân Cơ cho thấy tại khu vực nung hydrat (sau quá trình nung hydrat sẽ tạo sản phẩm alumin) có tồn đọng một lượng sản phẩm alumin (theo báo cáo đánh giá tác động môi trường phê duyệt thì đây là bột Al2O3) và bay ra khu vực nung hydrat. Màu sắc, kích thước của bột tại khu vực này giống với màu sắc, kích thước của bột màu trắng bám trên cây trồng của một số hộ dân thôn 11, xã Nhân Cơ. Qua đó, đoàn kiểm tra nhận định phản ánh của một số hộ dân là đúng.

Báo cáo nêu rõ việc để phát tán Al2O3 ra môi trường không khí không những mang thiệt hại về kinh tế mà còn làm gia tăng nồng độ bụi, là một trong những tác nhân có thể gây ô nhiễm môi trường không khí trong khu vực.

Do vậy Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông yêu cầu Công ty Nhôm Đắk Nông phải thực hiện ngay việc thu hồi lượng alumin tồn đọng tại bể chứa hở khu vực nung hydrat; che chắn kín khu vực nung hydrat, khu vực đóng bao sản phẩm alumin đảm bảo bột sản phẩm không phát tán ra môi trường…