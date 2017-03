Kiểm tra việc tuân thủ quy định về thi công an toàn

“Thiệt hại vật chất bao gồm tường rào Bảo tàng Mỹ thuật bị sập (chiều dài khoảng 9 m), hư hại hoàn toàn một tượng mỹ thuật trong bảo tàng (chất liệu tượng bằng xi măng), hư hại một số cây cảnh và bó vỉa trong sân bảo tàng; đứt đường dây tải điện chiếu sáng thông tin, gãy một cột điện, một đèn chiếu sáng công cộng và một cây xanh trên lề đường”. Sở Xây dựng TP.HCM ghi nhận như trên trong báo cáo gửi UBND TP và Bộ Xây dựng về sự cố ngày 4-1 tại công trình xây dựng khu tứ giác Phạm Ngũ Lão - Phó Đức Chính - Lê Thị Hồng Gấm - Calmette (quận 1), tên thương mại của dự án là The One. Sở này cho hay trong công trường The One, ngoài máy cẩu bánh xích bị lật đã được dựng lên, cần cẩu bị hư và lồng thép panel bị biến dạng thì chưa xác định thiệt hại gì khác. Lúc sự cố xảy ra không có người tại khu vực lồng thép và cần cẩu ngã nên không có thương vong.

Hiện tại các cơ quan chức năng đã yêu cầu công trình tạm ngưng thi công để phục vụ công tác xác minh của Thanh tra Sở LĐ-TB&XH, ghi nhận thiệt hại, thỏa thuận bồi thường cho các đơn vị bị ảnh hưởng như Bảo tàng Mỹ thuật, chiếu sáng, cây xanh… Đồng thời Sở Xây dựng cũng kiểm tra việc tuân thủ quy định trong công tác đảm bảo tổ chức thi công an toàn của các đơn vị liên quan. Về nguyên nhân sự cố, sở này cho biết theo báo cáo của chủ đầu tư (Tập đoàn Bitexco) là do nền đất dưới máy cẩu không đảm bảo làm cho máy cẩu bị lún nghiêng dẫn đến mất thăng bằng gây lật cẩu.

CẨM TÚ