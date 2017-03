Kiểm tra, xử lý vụ đưa ảnh, ba ngày sau có bằng lái

Tổng cục Đường bộ cho rằng Bộ GTVT có quy định giao thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ học lái xe thuộc nhiệm vụ, quyền hạn cho cơ sở đào tạo lái xe. Tuy nhiên, Công ty TNHH Giới thiệu việc làm An Lộc (phường An Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai) không có chức năng tiếp nhận hồ sơ đào tạo lái xe ô tô. Do vậy, ông Huyện đề nghị Sở GTVT tỉnh Đồng Nai báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai và thanh tra, kiểm tra Công ty TNHH Giới thiệu việc làm An Lộc để xử lý theo quy định. Việc này nhằm quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe, đồng thời kịp thời xử lý các vi phạm. Kết quả kiểm tra, xử lý phải báo cáo về Tổng cục Đường bộ.

Ngày 14-7, Pháp Luật TP.HCM có bài viết “Đưa ảnh, ba ngày sau có bằng lái” phản ánh nhân viên Công ty TNHH Giới thiệu việc làm An Lộc bao lý thuyết lẫn thực hành để nâng hạng, lấy bằng lái xe FC (chuyên lái xe đầu kéo chở container). Ngoài ra, một nhân viên tên Vân còn gợi ý làm bằng giả cho tài xế chưa có kinh nghiệm lái xe ba năm theo quy định. Theo đó, chỉ cần đưa ảnh là ba ngày sau có bằng. Giá 3,5 triệu đồng/bằng lái FC giả. Kèm đó, người này còn cam kết “có hồ sơ gốc và có tên trên mạng nên CSGT không thể phát hiện được và muốn làm bằng do Đồng Nai, Bình Dương hay TP.HCM cấp đều được”.

V.LONG - TR.DUNG