Kiện bệnh viện đòi bình khí thở oxy

Tòa đang chờ kết quả từ cơ quan công an Liên quan đến vụ kiện, Thẩm phán Huỳnh Hiếu (Chánh án TAND TP Mỹ Tho) cho biết ngày 25-6, tòa án đã có văn bản gửi cơ quan điều tra Công an tỉnh Tiền Giang (gửi lần 2) đề nghị cơ quan này trả lời cụ thể có quyết định khởi tố vụ án hình sự và có kết luận gì hay chưa. Bởi trước đó, ông Hóa cũng đã nhờ cơ quan này can thiệp xem có yếu tố hình sự trong vụ mượn, trả vỏ chai hay không. Nếu sau một thời gian nữa, công an không có quyết định gì thì TAND TP Mỹ Tho sẽ đưa ra xét xử.