Kiện đòi 100.000 đồng tiền danh dự

Chứng minh được yêu cầu, tòa sẽ chấp nhận

Đòi bồi thường danh dự giá bao nhiêu là phù hợp, ông T. đòi bồi thường 100.000 đồng danh dự có được không? Một thẩm phán Tòa Dân sự TAND TP.HCM phân tích danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân được pháp luật bảo vệ. Đó là tài sản vô giá, không định lượng. Tuy nhiên, Nghị quyết 03/2006 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao quy định thì mức bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần cho người bị xâm phạm trước hết do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được thì mức bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần phải căn cứ vào mức độ tổn thất về tinh thần nhưng tối đa không quá 10 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định tại thời điểm giải quyết bồi thường. Ông T. yêu cầu mức bồi thường như trên là do ông tự ấn định và không vượt quá mức bồi thường mà pháp luật quy định trong trường hợp hai bên không thỏa thuận được. Trường hợp này, nguyên đơn chứng minh được yêu cầu của mình là có cơ sở thì tòa sẽ buộc bị đơn trả số tiền trên.