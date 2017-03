Kiện đòi bồi thường... 1 đồng

Theo Thống Nhất (TNO)



Theo đó, bị đơn là một nam y sĩ làm chung phòng với bà Oanh. Ngoài yêu cầu đòi bồi thường đúng... 1 đồng, nguyên đơn còn yêu cầu tòa án buộc bị đơn phải xin lỗi tại cơ quan.Theo đơn kiện, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 26.6.2012, khi nguyên đơn chuẩn bị về nhà thì bất ngờ bị đơn dùng ghế sắt đập vào đầu nhiều cái, rồi ném thẳng vào người nguyên đơn. Ngày 27.6.2012, Bệnh viện đa khoa Thánh Tâm chụp CT-Scaner cho thấy nguyên đơn bị nứt sọ.Theo nguyên đơn, sở dĩ bị đánh là do đã làm đơn tố cáo một số người cấu kết với nhau để nhận tiền đút lót của bệnh nhân (hiện Công an tỉnh Bình Phước đang thụ lý điều tra). Sau khi vụ việc xảy ra, nguyên đơn đã yêu cầu xử lý hình sự nhưng do không xác định được tỷ lệ thương tật nên cơ quan công an đã có văn bản từ chối.