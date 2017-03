Kiện đòi bồi thường do bị cho nghỉ việc sai luật

Vẫn được bồi thường

Tôi cho rằng anh Sơn đòi bồi thường do bị cho thôi việc có nguyên nhân từ hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không đúng của công ty. Do đó, nếu anh Sơn có quay trở lại làm việc hay không thì công ty vẫn phải giải quyết các hậu quả pháp lý do hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không đúng đó. Tức anh Sơn vẫn có quyền được hưởng lương của những ngày không được làm việc cộng với ít nhất hai tháng tiền lương...

Luật sư TRẦN QUỐC KHÁNH,Đoàn Luật sư TP.HCM