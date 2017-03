Kiện đòi bồi thường oan hơn 600 triệu đồng

Anh Phạm Vũ ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) vừa nộp đơn kiện yêu cầu VKSND huyện bồi thường oan hơn 600 triệu đồng vì bị cơ quan này phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt giam oan anh. Đây được xem là một trong những vụ đầu tiên người bị oan đòi bồi thường theo Luật Bồi thường nhà nước.

Đình chỉ vì hết thời hạn

Theo kết luận điều tra tháng 8-2007 của Công an huyện Đức Trọng, tối 10-10-2005, em trai Vũ đến một quán cà phê gần nhà, bị một nhóm thanh niên chém gây thương tích. Sau đó, Vũ cùng hai người bạn đi tìm nhóm người kia để trả thù. Nghi ngờ một trong hai người đang đứng gần nhà là thủ phạm, Vũ cùng bạn xông vào tấn công khiến một người bị thương tật 12%. Tháng 4-2006, công an huyện ra quyết định khởi tố, tạm giam Vũ hơn bốn tháng về tội cố ý gây thương tích.

Hết hạn tạm giam, anh Vũ trở về nhà và liên tục gửi đơn đến các cơ quan có thẩm quyền để kêu oan. Mãi đến tháng 9-2008, VKSND huyện mới có công văn trả lời nhưng không xác định rằng anh Vũ bị oan. Một thời gian sau, VKSND tỉnh Lâm Đồng có công văn cho anh Vũ biết thêm sau khi bị trả hồ sơ, công an huyện đã điều tra lại để xác định những đối tượng tham gia đánh nhau. Tuy nhiên, do các đối tượng này đã bỏ trốn nên ngày 21-10-2007, công an huyện đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra.

Anh Vũ lại khiếu nại. Đến bốn năm sau, ngày 5-5-2010, anh Vũ đã nhận được quyết định đình chỉ bị can của Công an huyện Đức Trọng với lý do: “Đã hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can thực hiện hành vi phạm tội”.

Kiện đòi bồi thường oan

Nhận được quyết định đình chỉ, đầu tháng 6, anh Vũ làm đơn yêu cầu VKSND huyện Đức Trọng phải xin lỗi công khai tại địa phương, bồi thường oan cho anh hơn 600 triệu đồng do cơ quan chức năng đã bắt giam oan anh hơn bốn tháng buột anh làm bị can hơn bốn năm.

Ngày 20-7, VKSND huyện Đức Trọng mời gia đình anh Vũ đến thương lượng bồi thường oan. VKS đưa ra mức bồi thường tổn thất tinh thần cho anh Vũ là một ngày bị khởi tố bằng một ngày lương tối thiểu là 33.000 đồng. Tiền bồi thường tổn thất vật chất cho anh Vũ là một ngày bị giam bằng một ngày công lao động là 150.000 đồng. Theo đó, anh Vũ làm bị can hơn bốn năm được bồi thường tinh thần hơn 50 triệu đồng, tổn thất vật chất là hơn 20 triệu đồng.

Anh Vũ cho rằng mức tiền bồi thường oan quá thấp. Trước đó, VKS đã chấp nhận tiền công anh làm được là 150.000 đồng/ngày nhưng khi bồi thường tiền tổn thất tinh thần lại tính có 33.000 đồng/ngày là không đúng. Hơn nữa, VKS cũng không chịu tính một ngày bị tạm giam bằng ba ngày tại ngoại... Do đó, anh Vũ tiếp tục khiếu nại, đòi xin lỗi công khai và bồi thường oan đúng luật.

Ngày 30-8, VKSND huyện Đức Trọng ra quyết định giải quyết khiếu nại cho biết việc thỏa thuận bồi thường oan chưa được thống nhất nên chưa thể xin lỗi công khai người bị oan.

Không đồng ý, anh Vũ đã nộp đơn kiện VKSND huyện Đức Trọng đến TAND huyện này để yêu cầu được bồi thường oan theo đúng luật. Cụ thể, anh Vũ đòi VKS phải bồi thường về tổn thất tinh thần hơn 300 triệu đồng và hơn 300 triệu đồng bồi thường tổn thất vật chất.

VĂN ĐOÀN