Kiện đòi chiếc xe SH

Lúc còn hòa thuận, người em nhờ anh họ đứng tên chiếc xe SH (trị giá hơn 100 triệu đồng) để có được biển số TP.HCM. Thời gian sau, anh em mâu thuẫn, người anh bảo đó là xe mình khiến người em phải kiện ra tòa đòi lại xe…

Anh em hục hặc

Theo đơn khởi kiện của người em, ông sống ở tỉnh Đồng Nai nhưng thường đi công việc ở TP.HCM. Năm 2007, để tiện cho công việc làm ăn, ông mua chiếc xe SH và muốn đăng ký biển số kiểm soát ở TP.HCM. Do thời điểm này ông không có hộ khẩu ở TP nên không thể đăng ký. Vì vậy, ông đã nhờ một người anh họ có hộ khẩu ở TP.HCM đứng tên giùm.

Ít lâu sau, vì cạnh tranh nhau trong kinh doanh, anh em ông mâu thuẫn, cãi vã nhau kịch liệt. Đỉnh điểm, người anh của ông đã đòi lại chiếc xe trên vì cho rằng đó là xe của mình… Cả gia đình đã xúm lại hòa giải nhưng không thành. Người em đành phải khởi kiện ra một tòa án quận ở TP.HCM để yêu cầu tòa xác định đó là xe của mình…

Tòa cố gắng hòa giải

Trong các buổi hòa giải, người em cho biết hôm mua xe, cả hai anh em đã đến một tiệm xe uy tín tìm hiểu, ngã giá. Tiền mua xe ông thanh toán, còn việc làm giấy tờ, lấy biển số đều do người anh đứng ra làm. Ngay khi lấy xe, ông đã sử dụng chứ người anh không hề đụng tới… Do vậy, ông yêu cầu tòa chấp nhận yêu cầu đòi xe của ông.

Phía người anh phản bác, chiếc xe này do ông bỏ tiền ra mua. Lúc xem xe, do không rành rẽ nên ông đã kêu người em đi cùng. Sau khi mua được xe, do quan hệ làm ăn, ông đã cho người em mượn để làm phương tiện đi lại. Nay do mâu thuẫn, ông không muốn cho em mượn xe nữa nên đòi lại. Thế nhưng người em không nghĩ tình nghĩa, muốn chiếm đoạt xe nên bày ra chuyện đứng tên giùm... Người em đã tráo trở, không giữ uy tín nên ông nhất quyết đòi lại công bằng…

Tòa cho rằng tài sản tranh chấp có giá trị lớn, ai cũng bị thiệt nếu tài sản kia giao cho người không thực sự bỏ tiền ra mua. Tuy nhiên, sự thật thì chỉ có một và cả hai đều biết rõ điều này. Do vậy, tòa mong cả hai bên nên nhìn nhận đúng thực tế, không nên vì tức giận, tự ái… mà gây ra những hậu quả xấu.

Dù tòa đã hòa giải như trên nhưng hiện cả hai bên vẫn chưa thống nhất được cách giải quyết. Được biết, tòa cũng đang cố gắng hòa giải để đạt được sự thỏa thuận chứ chưa đưa vụ án ra xét xử.

Hòa giải được là hay nhất Tôi thống nhất với cách hòa giải của tòa, qua các tình tiết rất dễ nhận thấy có một bên đúng, một bên sai. Các bên cần nên tự thống nhất với nhau sẽ hay hơn. Có đưa ra xét xử, nếu về mặt pháp lý, người nào đứng tên tài sản thì sẽ có ưu thế để được tòa chấp nhận đó là tài sản của mình. Tuy nhiên, tòa cũng sẽ xác minh khi mua xe, ai đứng ra trả tiền, ai giao dịch mua bán… để có thêm nhiều thông tin trước khi quyết định chứ không hẳn chỉ có căn cứ vào giấy tờ đăng ký xe mà phán quyết. Cả hai anh em nên tự giải quyết sao cho êm đẹp, ra tòa là chuyện bất đắc dĩ và không khéo sẽ mất mát lớn về mặt tình cảm... Luật sư PHAN THANH SƠN (Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk)

HÀ AN