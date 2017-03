Kiện đòi công an trả tiền thuê xe ôm

Theo hồ sơ, cuối năm trước, anh Nguyễn Thành Đó có xô xát với một người nên bị Công an xã Trung Thành Tây (huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) đến lập biên bản vi phạm hành chính và bị tạm giữ xe máy. Sau khi nộp phạt, anh Đó được cơ quan công an trả xe.

Kiện vì bị giữ xe

Lấy được xe nhưng anh Đó vẫn bức xúc bởi chiếc xe là phương tiện đi lại duy nhất của vợ chồng anh. Kể từ ngày bị giữ xe, hai vợ chồng phải thuê xe ôm để đi lại hết 720.000 đồng. Anh Đó cho rằng công an xã giữ xe của anh mà không có quyết định hành chính tạm giữ phương tiện thì việc giữ xe đó là trái pháp luật. Do vậy, anh khởi kiện công an xã đòi bồi thường số tiền vợ chồng anh đã bỏ ra thuê xe ôm để đi lại...

Tại các phiên hòa giải, đại diện phía công an xã trình bày việc giữ xe của anh Đó là có thật nhằm đảm bảo cho việc chứng minh tội phạm, bồi thường cho người bị hại và thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Quyết định tạm giữ phương tiện cũng đã được UBND xã ra ngay sau sự việc. Tuy nhiên, công an xã nhận được quyết định này nhưng sơ sót không tống đạt cho phía anh Đó. Rồi phía công an khẳng định việc tạm giữ xe là không sai, đúng theo chức năng, nhiệm vụ được giao của công an địa phương nên không đồng ý bồi thường như yêu cầu của anh Đó.

Xử sơ thẩm, TAND huyện Vũng Liêm nhận định việc khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại của anh Đó là không có cơ sở nên tòa bác đơn.

Anh Đó liền làm đơn kháng cáo lên TAND tỉnh Vĩnh Long.

Chưa đủ điều kiện khởi kiện

Tại phiên xử phúc thẩm mới đây, anh Đó trình bày anh chỉ được biết quyết định tạm giữ xe của cơ quan chức năng trong phiên hòa giải tại TAND huyện Vũng Liêm do phía công an xã cung cấp cho tòa, chứ trước đó hoàn toàn anh không biết. Do vậy anh đã không khiếu nại quyết định hành chính đó...

Phía công an xã một lần nữa khẳng định việc tạm giữ xe của anh Đó là đúng theo quy định pháp luật nên không đồng ý việc bồi thường như yêu cầu nguyên đơn.

Theo TAND tỉnh Vĩnh Long, việc khởi kiện đòi bồi thường của anh Đó xuất phát từ quyết định hành chính của cơ quan có thẩm quyền, cụ thể là quyết định tạm giữ xe do UBND xã Trung Thành Tây ban hành. Từ quyết định đó phía công an xã mới tạm giữ xe của anh để đảm bảo việc bồi thường cho người bị hại và bảo đảm việc thực hiện quyết định xử phạt hành chính. Nếu anh Đó cho rằng việc tạm giữ phương tiện đó của công an là không đúng pháp luật thì đầu tiên theo đúng trình tự, anh phải khiếu nại quyết định hành chính nói trên đến cơ quan có thẩm quyền. Khi nhận được văn bản trả lời rằng quyết định hành chính đó là trái pháp luật thì lúc này anh mới khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại. TAND huyện Vũng Liêm thụ lý vụ án khi đương sự chưa đủ điều kiện khởi kiện là vi phạm tố tụng. HĐXX tuyên đình chỉ vụ án và hủy bản án sơ thẩm...

Phải theo trình tự chặt chẽ Bản án phúc thẩm đã tuyên hợp lý. Bởi lẽ tòa án cấp sơ thẩm đã nhầm lẫn khi xác định đây là vụ kiện đòi bồi thường theo quy định luật dân sự trong khi đây là vụ kiện đòi bồi thường theo luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Việc này phải tuân thủ các quy định rất chặt về điều kiện, trình tự, thủ tục khởi kiện... Theo quy định, trước khi khởi kiện, đương sự khiếu nại quyết định hành chính nói trên đến cơ quan có thẩm quyền. Khi nhận được văn bản trả lời rằng quyết định hành chính đó là trái pháp luật, đồng thời có thiệt hại thực tế do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra thì lúc này đương sự mới có thể khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại... Luật sư PHAN THANH SƠN (Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk)

NGUYỄN ĐOÀN