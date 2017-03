Kiện đòi sổ đỏ, tòa sẽ không giải quyết

Tháng 7-2005, do cần tiền để sửa lại nhà, bà Võ Thị Thành (ngụ TP Tân An, Long An) đã cầm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt sổ đỏ) cho bà Phan Thị Tòng lấy 1 triệu đồng.

Bà Thành kể: “Tôi đưa sổ rồi nhưng bà Tòng không đưa tiền. Sau đó, tôi nhiều lần đòi lại, bà Tòng cũng không chịu trả. Gần một năm sau bà Tòng viết cam kết đúng ngày 1-3-2006 sẽ trả lại sổ cho tôi. Tuy nhiên, tôi lại chờ mãi đến đầu năm 2007 mà vẫn không thấy bà Tòng động đậy gì nên quyết định khởi kiện ra TAND thị xã Tân An (nay là TAND TP Long An) đòi bà Tòng phải trả giấy tờ”. Theo hồ sơ, sau khi tòa thụ lý, bà Tòng khai đã đem sổ đi cầm cho một số người khác. Nay sổ đi lòng vòng, thất lạc ở đâu không biết. Qua nghiên cứu vụ việc, tháng 7-2007, TAND thị xã Tân An đã ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án. Theo tòa, sổ đỏ trong vụ án này không phải là tài sản để giao dịch, trao đổi nên bà Thành khởi kiện không đúng đối tượng. Bà Thành kháng cáo. Tháng 2-2008, TAND tỉnh Long An hủy quyết định đình chỉ vụ án của TAND TP, giao hồ sơ về cho tòa án cấp sơ thẩm thụ lý giải quyết lại theo hướng phải công nhận sổ đỏ trên là tài sản tranh chấp... Tuy nhiên, “ngẫm tới ngẫm lui”, TAND tỉnh thấy rằng phán quyết của mình không chuẩn xác nên nửa năm sau, nơi đây quyết định gửi công văn kiến nghị TAND Tối cao xem xét lại vụ án theo trình tự giám đốc thẩm. Đầu năm 2011, chánh án TAND Tối cao kháng nghị, đề nghị Tòa Dân sự TAND Tối cao hủy quyết định của TAND tỉnh Long An, giữ nguyên quyết định của TAND TP Tân An. Vừa qua, Tòa Dân sự xử giám đốc thẩm nhận định bà Thành chỉ khởi kiện buộc bị đơn trả lại sổ đỏ đã cầm cố chứ không tranh chấp về diện tích đất cũng như số tiền vay. Mục 1 Chương III Bộ luật Tố tụng dân sự không quy định tòa án có thẩm quyền giải quyết yêu cầu đòi lại các loại giấy tờ do các cơ quan hành chính nhà nước cấp để xác định quyền sở hữu tài sản như sổ đỏ, sổ hồng... Hơn nữa pháp luật cũng không xác định sổ đỏ là loại giấy tờ có giá nên không phải là tài sản để giao dịch trao đổi. Do đó, TAND TP Tân An đình chỉ giải quyết vụ án là đúng… Theo các chuyên gia pháp lý, bà Thành có thể báo cơ quan công an để nơi đây vào cuộc yêu cầu bà Tòng trả lại sổ đỏ. Trường hợp sổ bị mất thì bà Thành có thể liên hệ chính quyền địa phương để cấp lại cho mình. THANH TÙNG