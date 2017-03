Kiến nghị: Bộ Quốc phòng quyết định việc lập, mở, đóng, hủy bỏ sân bay chuyên dùng

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ phát biểu ý kiến. Ảnh: TTXVN.

Sau khi xem xét, nghiên cứu dự thảo luật và giải trình của Ban soạn thảo về khoản 6, Điều 49 của dự thảo luật quy định Bộ Giao thông vận tải quyết định mở, đóng sân bay chuyên dụng, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ phân tích: Sân bay chuyên dụng bao gồm các sân bay ngắn, hẹp, sân đỗ trực thăng, đường cất cánh, hạ cánh bằng đất, bằng ghi sắt, dải bay trên mặt nước.... Theo Quyết định số 911 ngày 24-10-1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống sân bay toàn quốc, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Quốc phòng tại Điểm c, Mục 3, Điều 1 như sau: Bộ Quốc phòng quản lý các sân bay quân sự, các bãi hạ cánh dự bị, quản lý chính các sân bay chuyên dùng chủ yếu hoạt động quân sự, quản lý bầu trời, lập sổ đăng ký, đăng bạ, các sân bay quân sự, các sân bay dùng chung chủ yếu hoạt động quân sự, bãi hạ cánh và các đoạn quốc lộ là điểm cất cánh, hạ cánh. Cho đến nay quyết định này vẫn còn nguyên giá trị.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay, Bộ Quốc phòng đang quản lý 128 sân bay và bãi đỗ hạ cánh, trong đó có 27 sân bay chính, 70 sân bay đỗ trực thăng ở mặt đất và trên nóc nhà cao tầng, 10 đoạn đường đôi và 4 khu cấm bay, đó là Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Các sân bay này chủ yếu nằm trong hệ thống quy hoạch các sân bay quân sự, bố trí lâm thời ở các khu vực nhạy cảm, trọng điểm về quốc phòng, an ninh, ven biển, đảo, biên giới, nhà giàn, hoạt động dầu khí bảo đảm cho các hoạt động bay phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, cứu hộ, cứu nạn hoạt động dầu khí và nhà giàn. Từ trước đến nay thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời cũng để đảm bảo cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, Bộ Quốc phòng vẫn thực hiện quản lý và ra quyết định mở, đóng, thành lập, đình chỉ, hủy bỏ hoạt động của các loại sân bay chuyên dùng này.

Về chức năng, sân bay chuyên dùng, chủ yếu là phục vụ hoạt động của các tàu bay cỡ nhỏ, siêu nhẹ, trực thăng, từ phi cơ, máy bay thể thao, máy bay không người lái... Các loại máy bay này thường bay ngoài khu vực đường hàng không và bay ở độ cao rất thấp, ngoài tầm kiểm soát của radar hàng không dân dụng Việt Nam phục vụ các hoạt động bay đặc biệt đảm bảo cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, như cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống lụt, bão, phòng, chống cháy rừng, hoạt động dầu khí.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng của các sân bay chuyên dùng, từ trước tới nay, Bộ Quốc phòng đã tổ chức: Giao cho Quân chủng Phòng không-Không quân chủ trì phối hợp với các quân khu, quân chủng, bộ đội biên phòng và các đơn vị trong toàn quân để quản lý hoạt động bay. Dựa trên hệ thống thông báo, dự báo bay radar tầm thấp, quan sát bằng mắt của các đơn vị trong toàn quân để bảo đảm quản lý vùng trời một cách chặt chẽ, thường xuyên, không để bị động, bất ngờ. Khi có hoặc không có nhu cầu sử dụng sân bay chuyên dùng cho hoạt động quân sự hoặc hàng không dân dụng Việt Nam, Bộ Quốc phòng sẽ xem xét cho phép thiết lập đóng cửa hoặc hủy bỏ hoạt động của sân bay. Vì vậy, việc quản lý sân bay chuyên dùng là vấn đề thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Cần phải quản lý rất chặt chẽ hoạt động có điều kiện như đã làm từ trước tới nay.

Xuất phát từ những đánh giá, phân tích trên, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đề nghị: “Ban soạn thảo sửa đổi Khoản 6, Điều 49 như sau: "Bộ Quốc phòng quyết định việc lập, mở, đóng, hủy bỏ sân bay chuyên dùng. Khi các đơn vị quản lý khai thác hàng không có nhu cầu khai thác sân bay chuyên dùng cho các hoạt động hàng không ở địa điểm nào phải trao đổi với Bộ Quốc phòng và có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Quốc phòng".

