Kiến nghị Bộ TN&MT không gia hạn mỏ

Không có cơ sở xác định một quan chức được tặng xe Camry.

Đối với việc tố cáo Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản và Thương mại (ĐTKS) Bình Thuận đã xuất lậu hàng ngàn tấn titan thô sang Trung Quốc, hạ giá thành để trốn thuế… do vụ việc tương đối phức tạp nên Công an tỉnh Bình Thuận đề nghị UBND tỉnh thành lập đoàn thanh tra liên ngành để thanh kiểm tra toàn diện công ty này. Trong thời gian thanh kiểm tra, đề nghị UBND tỉnh có văn bản kiến nghị Bộ TN&MT tạm thời không gia hạn khu vực hầm mỏ nói trên. Đối với các vụ việc vi phạm về an ninh trật tự tại trụ sở Công ty ĐTKS Bình Thuận, Công an tỉnh Bình Thuận đã giao Công an huyện Hàm Thuận Nam tiếp tục điều tra làm rõ.

Riêng việc “hợp đồng vay vốn” 3,3 triệu USD không tính lãi theo tố cáo của ông Tô Tài Tích (Tổng Giám đốc công ty) là số tiền mua lại hầm mỏ trên từ ông Nguyễn Thành Long (Chủ tịch HĐQT) nhưng được giấu dưới hình thức vay vốn, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ.

Như đã đưa tin, do mâu thuẫn trong “hợp đồng vay vốn” nói trên, ngày 22-12-2012, ông Long đã cho người chiếm trụ sở công ty và ra quyết định cách chức tổng giám đốc, phó tổng giám đốc. Sau đó, ông làm đơn báo mất con dấu (thực tế tổng giám đốc đang giữ) và được Công an tỉnh Bình Thuận khắc lại con dấu mới và thông báo đến các ngân hàng, đối tác của công ty. Do việc cấp lại con dấu mới này sai pháp luật, ông Long đã trả lại cho công an tỉnh. Liên quan đến vụ việc này, công an tỉnh đã chỉ đạo kiểm điểm Công an xã Thuận Quý vì xác nhận sai sự thật.

PHƯƠNG NAM