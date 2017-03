Kiến nghị cải cách việc tính thu tiền sử dụng đất

Theo UBND TP, hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai, xây dựng có nội dung chồng chéo, không ổn định. Nhiều văn bản vừa ban hành đã bị thay thế bởi văn bản mới khiến cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân rất khó nắm bắt, áp dụng.

Báo cáo cho hay tiền sử dụng đất cho doanh nghiệp hiện được tính theo giá thị trường tại thời điểm có quyết định giao đất. Quy định này khiến doanh nghiệp không thể tính được chi phí đầu tư và dự tính giá thành sản phẩm trước khi quyết định đầu tư. Mức nộp tiền sử dụng đất quá cao khiến giá thành nhà, đất ở còn ở mức cao so với người dân.

Từ thực tế trên, TP.HCM kiến nghị Bộ TN&MT tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai theo hướng đảm bảo tính thống nhất và phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, cải cách việc tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất với mức thu hợp lý.

Liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận, TP.HCM cho hay hiện còn hơn 123.000 trường hợp chưa được giải quyết do chưa đủ điều kiện. Nghị định 43/2014 đã tháo gỡ cho một số trường hợp vướng mắc lâu nay, tuy nhiên còn một số trường hợp chưa rõ. Do vậy, TP.HCM tiếp tục kiến nghị Bộ TN&MT tháo gỡ cho ba trường hợp: Một là nhà, đất không có giấy tờ hợp lệ hoặc người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, mua bán bằng giấy tay sau ngày 1-7-2004 đến trước ngày 1-1-2008, đang sử dụng đất ổn định, phù hợp quy hoạch và không có tranh chấp. Hai là đất đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận nhưng nhà ở không đủ điều kiện để được công nhận quyền sở hữu nhà ở. Ba là nhà ở đã tồn tại trên đất nông nghiệp trước thời điểm công bố quy hoạch nhưng tại thời điểm cấp giấy chứng nhận không phù hợp quy hoạch.

V.HOA - T.HƯƠNG