Kiến nghị danh hiệu người có công cho cán bộ quản lý thị trường

(PL)- CQĐT Công an tỉnh Long An ngày 17-9 cho biết đang tạm giữ bốn nghi can có liên quan đến cái chết của anh Nguyễn Kim Danh (48 tuổi), cán bộ Đội 1 Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Long An.

Ngày 17-9, nhiều đoàn đại diện Chi cục QLTT các tỉnh Vĩnh Long, Cần Thơ, Tiền Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu và TP.HCM đến viếng đám tang anh Danh tại nhà riêng (khu phố 4, thị trấn Đức Hòa). Trước đó, UBND tỉnh Long An cũng giao Sở Công Thương hỗ trợ gia đình anh Danh lo hậu sự, giao Sở LĐ-TB&XH tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, đề xuất các chế độ chính sách theo quy định vì anh Danh đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Được biết anh Danh ra đi để lại người mẹ già gần 80 tuổi đang bệnh nặng, vợ và hai con nhỏ học lớp 7 và lớp 5. Ông Võ Thiện Ngộ, Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Long An, cho biết anh Danh là một cán bộ năng nổ, nhiệt tình, có nhiều công tác đóng góp cho công cuộc phòng, chống buôn lậu và nhiều lần được đơn vị khen thưởng. Chi cục đã kiến nghị đến ngành chức năng truy tặng danh hiệu người có công và các chế độ đối với anh Danh theo quy định.

Anh Nguyễn Kim Danh ra đi để lại mẹ già bệnh nặng, vợ và hai con nhỏ. Ảnh: ND Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, chiều 15-9, Đội 1 QLTT gồm anh Danh và ba cán bộ truy bắt một vụ vận chuyển thuốc lá lậu trên tuyến kinh Cùng (giáp ranh ba huyện Đức Hòa, Đức Huệ và Bến Lức) thu giữ 13 đai (60 cây) thuốc lá. Trên đường đưa tang vật về trụ sở để xử lý, các cán bộ QLTT bị hơn chục đối tượng đi trên bảy xuồng máy cầm theo hung khí tấn công, cướp lại số thuốc lá lậu. Anh Danh bị đánh té xuống sông, sau đó tử vong trong bệnh viện. UBND tỉnh Long An đã chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra và bắt giữ các đối tượng gây án. Trong đó, Nguyễn Văn Thuận (ngụ huyện Bến Lức) là nghi can trực tiếp ra tay sát hại anh Danh, Nguyễn Văn Bi (ngụ huyện Đức Huệ) là kẻ cầm đầu. NG.DŨNG