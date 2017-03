Kiến nghị để đảo Lý Sơn nhận 2.500 tỉ đồng

(PL)- UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản kiến nghị Chính phủ cho phép tham gia chương trình tài trợ vốn ODA của Hàn Quốc. Để từ đó huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) có thể nhận gần 2.500 tỉ đồng nhằm phát triển mạnh về kinh tế, vững chắc về quốc phòng, an ninh.

Theo kiến nghị, có 16 danh mục dự án cần ưu tiên đầu tư tại đây, tiêu biểu như xây dựng các tuyến đê, cảng bến Đình, tuyến cáp ngầm từ đảo Lớn sang đảo Bé, Bảo tàng lịch sử Hoàng Sa, Trường Sa…

Ông Lê Viết Chữ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết bên cạnh việc trên, cũng mong Chính phủ phê duyệt cơ chế đặc thù cho đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), cho đảo này được hưởng chính sách ưu đãi về tài chính, thuế… để Lý Sơn phát triển nhanh chóng về kinh tế.

Nằm trong chương trình “Hướng về biển đảo quê hương”, sáng 19-8 tại huyện đảo Lý Sơn, đoàn công tác của Quận ủy, UBND quận Thanh Xuân, TP Hà Nội đã ra thăm và trao tặng tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo trên đảo.

Đoàn đã trao hỗ trợ cho 20 hộ dân 800 triệu đồng khó khăn về nhà ở, trao 200 suất quà cho đối tượng là hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và học sinh con ngư dân nghèo. Đây là khoản đóng góp của cán bộ, nhân dân quận Thanh Xuân.

Sáng cùng ngày, tại Trường THCS An Vĩnh, Bộ Công an phối hợp với huyện Lý Sơn tổ chức lễ nghiệm thu, bàn giao phòng học đa năng cho Trường THCS An Vĩnh (công trình này do Bộ Công an tài trợ với số tiền 1 tỉ đồng), đồng thời trao tặng 20 tivi cho các trường học trên đảo Lý Sơn.

PHẠM MỊNH